Lastbilsmontör
Posti Logistics Staffing AB / Fordonsmontörsjobb / Göteborg Visa alla fordonsmontörsjobb i Göteborg
2026-06-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Är du tekniskt intresserad och har erfarenhet av montering, mekanik eller fordonsindustrin? Nu söker vi flera lastbilsmontörer till ett spännande uppdrag hos vår kund i Göteborg.
I rollen kommer du att arbeta med montering och anpassning av lastbilar utifrån kundspecifika krav och tekniska lösningar. Arbetet är varierande och kombinerar mekaniskt arbete med el, hydraulik och kvalitetskontroller. Du blir en del av ett kompetent team där fokus ligger på kvalitet, säkerhet och utveckling.Dina arbetsuppgifter
Som lastbilsmontör kommer du bland annat att:
• Montera och kundanpassa lastbilar enligt ritningar och specifikationer
• Installera och montera mekaniska komponenter och utrustning
• Arbeta med elinstallationer och hydrauliska system
• Läsa och följa tekniska ritningar, instruktioner och arbetsbeskrivningar
• Utföra tester, funktionskontroller och kvalitetskontroller
• Felsöka och justera komponenter vid behov
• Delta i svets- och verkstadsarbete när arbetsuppgifterna kräver det
• Bidra till ständiga förbättringar inom produktion och arbetsmetoder
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av montering, mekanik, fordonsteknik eller liknande arbete
• Kan läsa och förstå tekniska ritningar
• Har kunskaper inom el, hydraulik eller pneumatik
• Är noggrann, kvalitetsmedveten och lösningsorienterad
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Har ett stort tekniskt intresse och vilja att utvecklasOm tjänsten
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Konsultuppdrag med goda möjligheter till anställning hos kund
Placering: Göteborg
Arbetstid: Dagtid
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan redan idag – urval och intervjuer sker löpande.Profil
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och trivs med praktiskt arbete i en verkstads- eller produktionsmiljö. Du har sannolikt erfarenhet från fordonsbranschen, verkstadsindustrin, lantbruk eller annan teknisk verksamhet där du arbetat med maskiner, fordon eller mekaniska system.
För att lyckas i rollen är du ansvarstagande, lösningsorienterad och noggrann i ditt arbete. Du arbetar strukturerat, har ett högt kvalitetstänk och tar gärna egna initiativ samtidigt som du fungerar väl i samarbete med andra.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• Erfarenhet av arbete med el- och hydrauliksystem
• Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar, elscheman och monteringsunderlag
• Ett metodiskt, kvalitetsmedvetet och organiserat arbetssätt
• B-körkort (manuell växellåda)
• Fordonsteknisk utbildning, verkstadsutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Meriterande
Det är ett plus om du även har:
C-körkort
Truckkort
Erfarenhet av montering, service eller reparation av tunga fordon, lastbilar eller entreprenadmaskiner
Kunskaper inom svetsning eller annan verkstadsteknisk kompetens
Låter detta som nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Observera att vi inte hanterar ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Stigbergsliden 5 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti logistics staffing Kontakt
Jacob Orelöv Jacob.orelov@posti.com +46 70 282 75 95 Jobbnummer
9950755