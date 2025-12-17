Lastbilsmekaniker till Volvo Kungens Kurva
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Volvo Truck Center är ett helägt dotterbolag till Volvo Lastvagnar AB. Vi är Sveriges ledande återförsäljare av Volvolastbilar. Du hittar våra 17 anläggningar i och runt storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi erbjuder service och reparation av lastbilar och bussar, försäljning av nya Volvolastbilar, begagnade lastbilar och bussar samt tilläggstjänster som uthyrning av transport- och lastbilar samt försäljning av nya och begagnade reservdelar.
För oss är det medarbetarna som gör skillnad och gör oss till ett framgångsrikt företag.
Precis som du gör skillnad för oss, kan vi göra skillnad för dig. Hos oss är dina karriärmöjligheter i stort sett oändliga. Vill du utvecklas inom Volvokoncernen, lokalt eller globalt, så ligger alla vägar öppna för dig som vågar ta steget.
Vi letar nu efter nya kollegor att förstärka vårt gäng med!
På vår anläggning i Kungens Kurva arbetar ett starkt team med en kombination av olika spännande verksamheter inom Volvos tunga segment.
Vi reparerar och servar lastbilar och bussar, vi arbetar med påbyggnationer, släp och nyleveranser av volvolastbilar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att reparera och serva både lastbilar, bussar, påbyggnationer och släp.
Vem är du?
Vi söker vi dig som är utbildad fordonsmekaniker. Har du yrkesvana från tunga fordon så är det meriterande.
Du kommer att arbeta i direkt kontakt med våra kunder och skall därför vara mån om att alltid ge kunden bästa tänkbara service. Du ska ha förmåga att ta egna beslut och du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är självgående, ordningsam och har god samarbetsförmåga. Du ska ha körkort, gärna med C-behörighet. God datorvana krävs.
Vad får du ut av det?
VI HAR RIKTIGT BRA FÖRMÅNER
Volvo företagspension
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Förmånsportal
Tjänsteårspremiering
Vinstdelning
Redo för nästa steg?
Hör av dig med din ansökan om du vill vara en del av ett härligt team hos en trygg arbetsgivare och ha chansen på ett roligt jobb i en spännande bransch! Vi tar emot ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum.
Ytterligare upplysningar lämnas av Servicechef Ola Lindström 08-608 99 09 eller på mail ola.lindstrom@volvo.com
Fackligt ombud är Daniel Hellmark för IF Metall, telefon 08-553 038 48.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
