Lastbilsmekaniker till Volvo Jordbro
Volvo Business Services AB / Maskinreparatörsjobb / Haninge Visa alla maskinreparatörsjobb i Haninge
2025-09-26
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Volvo Truck Center är ett helägt dotterbolag till Volvo Lastvagnar AB. Vi är Sveriges ledande återförsäljare av Volvolastbilar. Du hittar våra 17 anläggningar i och runt storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi erbjuder service och reparation av lastbilar och bussar, försäljning av nya Volvolastbilar, begagnade lastbilar och bussar samt tilläggstjänster som uthyrning av transport- och lastbilar samt försäljning av nya och begagnade reservdelar.
För oss är det medarbetarna som gör skillnad och gör oss till ett framgångsrikt företag.
Precis som du gör skillnad för oss, kan vi göra skillnad för dig. Hos oss är dina karriärmöjligheter i stort sett oändliga. Vill du utvecklas inom Volvokoncernen, lokalt eller globalt, så ligger alla vägar öppna för dig som vågar ta steget.
Vad du kommer att göra
Vi söker nu förstärkning till vår verkstad i Jordbro där du får arbeta med duktiga och engagerade kollegor i ett företag som aktivt arbetar med att utveckla verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som mekaniker blir att felsöka, ställa diagnos, reparera och serva både lastbilar, påbyggnationer samt släp. Du kommer att tillhöra ett team med hög kompetens och driv där man strävar efter att utvecklas och säkerställa kundnöjdhet.
Vem är du?
Vi söker vi dig som är utbildad fordonsmekaniker eller har motsvarande erfarenhet. Har du yrkesvana från tunga fordon så är det meriterande, men viktigast är att du har driv och viljan att lära dig.
Du kommer att arbeta i direktkontakt med våra kunder och skall därför vara mån om att alltid ge kunden bästa tänkbara service. Du arbetar strukturerat för att lösa problem, tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och har en god datorvana.
Vi söker dig som strävar mot att bli självgående, har en vilja att utvecklas, är ordningsam och som ser dig själv som en lagspelare.
Tjänsten kräver att man har körkort, meriterande med C-behörighet.
Vad får du ut av det?
Vi erbjuder dig ett intressant och stimulerande arbete i ett företag som aktivt arbetar med att utveckla verksamheten. Du kommer att arbeta med kunniga och engagerade medarbetare där trivselfaktorn är hög. Som mekaniker har du ett omväxlande arbete med både frihet och ansvar. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter inom företaget.
VI HAR RIKTIGT BRA FÖRMÅNER
* Volvo företagspension
* Tjänstepension
* Friskvårdsbidrag
* Förmånsportal
* Tjänsteårspremiering
* Vinstdelning
Redo för nästa steg?
Hör av dig med din ansökan om du vill vara en del av ett härligt team hos en trygg arbetsgivare och ha chansen på ett roligt jobb i en spännande bransch! Vi tar emot ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum.
Ytterligare upplysningar lämnas av servicechef Jacob Mörne på telefon 08-610 01 30 eller mail jacob.morne@volvo.com
Fackligt ombud är Daniel Hellmark 08-553 038 48 för IF Metall.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24164-43678820". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services AB
(org.nr 556029-5197) Arbetsplats
Volvo Group Kontakt
Jacob Mörne +46 702175037 Jobbnummer
9528826