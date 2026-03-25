Lastbilsmekaniker till kund i Södertälje
Quest Consulting Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Sundbyberg Visa alla maskinreparatörsjobb i Sundbyberg
2026-03-25
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker en praktiskt lagd och fordonsintresserad mekaniker till vår verkstad i Södertälje!Här får du arbeta med tunga fordon i en miljö där teamwork, kvalitet och gott humör står i centrum.
Om rollen
Som lastbilsmekaniker hos oss kommer du att arbeta med allt från:
Att lyfta ur och sätta tillbaka motorer
Byta komponenter och reservdelar
Skifta däck och utföra service på helfordon
Du arbetar i verkstadsmiljö tillsammans med ett socialt och engagerat gäng som gillar att ha roligt på jobbet.
Vi söker dig som har:
Minst 2 års erfarenhet som mekaniker, gärna inom tunga fordon - men du kan lika gärna komma från personbilar, maskiner eller andra närliggande områden.
Stort intresse för fordon och att skruva, oavsett om det är yrkesmässigt eller privat.
En positiv, social och lösningsorienterad personlighet - du trivs i team och har lätt för att prata med folk.
Formell utbildning är inget krav - det viktiga är din kompetens, nyfikenhet och vilja att lära.
Placering: Södertälje
Arbetstid: Dagtid, 07:00-16:00
Anställningsform: Visstidsanställning, start omgående och 6 månader framåt
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "quest 7888". Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9819537