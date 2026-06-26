Lastbilsmekaniker till Göteborg!
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-06-26
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, Mölndal
, Partille
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Letar du efter en spännande karriärmöjlighet där du kan använda din expertis inom fordonsmekanik? Vi söker erfarna lastbilsmekaniker till Göteborg med omnejd.
Nyckelansvarsområden
Som lastbilsmekaniker hos oss kommer du att ha följande ansvarsområden:
Utföra diagnos, service och reparationer på tunga fordon.
Felsökning och problemlösning av både mekaniska och elektriska system.
Säkerställa att alla fordon uppfyller säkra driftsförhållanden och standarder.
Krav och kvalifikationer
Relevant utbildning inom fordonsmekanik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av arbete med tunga fordon och lastbilar.
Förmåga att använda moderna diagnostikverktyg.
B-körkort (manuell växellåda) är ett krav.
Vi ser gärna att du är en lösningsorienterad och noggrann person med ett genuint intresse för teknik. Du har förmåga att arbeta självständigt men är även en lagspelare. Din entusiasm för förbättring och effektivisering av arbetsprocesser är ett stort plus.
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av hydrauliska och pneumatiska system.
Vidareutbildning inom avancerad fordonsdiagnos och reparation.
Kännedom om senaste teknologier och metoder inom lastbilsreparation. Publiceringsdatum2026-06-26Så ansöker du
Vid frågor om tjänsten kontakta Daniel via mail: daniel.adriansson@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag
Om Fordonsakademin Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6336053-2073365". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Celsiusgatan 8 (visa karta
)
417 62 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9981159