Lastbilsmekaniker till Brandt i Uddevalla
Brandt Personbilar AB / Maskinreparatörsjobb / Uddevalla Visa alla maskinreparatörsjobb i Uddevalla
2026-06-08
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brandt Personbilar AB i Uddevalla
, Munkedal
, Vänersborg
, Trollhättan
, Lysekil
eller i hela Sverige
Är du en skicklig mekaniker som gillar att ta ansvar, utvecklas och leverera service i världsklass? Då kan du vara den vi söker till vårt team i Uddevalla som expanderar!
Om tjänstenSom lastbilsmekaniker hos oss får du arbeta med den senaste tekniken, moderna verktyg och det mest avancerade inom tunga fordon samt utbildningar. Utifrån tilldelade uppdrag planerar du själv hur du lägger upp arbetet. En vanlig arbetsdag består av olika arbetsuppgifter såsom reparationer, service och felsökning. Viss kundkontakt förekommer. Vi erbjuder ett intressant och varierande arbete med goda utvecklingsmöjligheter.
Vem är du?Du är en driven och ansvarstagande mekaniker med ett genuint intresse för fordon och teknik - lite extra för tunga fordon. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team. Med din noggrannhet, flexibilitet och ditt kundfokus bidrar du till att våra kunder får service i världsklass - varje gång.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Fordonsteknisk gymnasieutbildning - tunga fordon eller entreprenadmaskiner
Minst tre års erfarenhet som mekaniker på tunga sidan
Erfarenhet av el och hydraulik
Erfarenhet av svetsning
God datavana
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
C, CE eller D körkort
Utbildning färdskrivare
AC Certifikat
El tunga fordon
Jobbat med LNG
VillkorTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?Brandt Bil AB grundades år 1929 av Stanley Brandt och är en av Sveriges första Volvo-handlare. Genom åren har familjeföretaget Brandt vuxit och består idag av moderbolaget Brandt Bil och fyra dotterbolag Brandt Personbilar AB, Brandt Fordon AB, Brandt Lastvagnar AB och Brandt Båt AB. Vi har 34 anläggningar på 26 orter och är cirka 800 medansvariga.
Genom våra värdeord Engagerade, Personliga och Ansvarstagande – strävar vi tillsammans mot vår vision Rörelsefrihet i världsklass, genom generationer!
Vi erbjuderPå Brandt erbjuder vi en trygg och förmånlig anställning som omfattas av lön och försäkring enligt kollektivavtal. Utöver detta ingår förmåner såsom friskvårdsbidrag, en mängd personalrabatter och förmåner. På Brandt kan du förvänta dig ett utvecklande och stimulerande arbete med stora möjligheter till kompetensutveckling. Vi utbildar inom den senaste tekniken både internt och genom våra generalagenter. Vi investerar i våra anläggningar och erbjuder en trivsam arbetsmiljö.
Brandt månar om en säker arbetsmiljö och verkar för en drogfri arbetsplats, drogtest kan därför förekomma slumpvis under anställningen.
Välkommen att bli en Brandtare!
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brandt Personbilar AB
(org.nr 556056-2166), https://www.brandtbil.se/jobba-hos-oss/
Schillers väg 3 (visa karta
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451 55 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Brandt Lastvagnar AB Kontakt
Mats Andersson, Servicemarknadschef 0522-506119 Jobbnummer
9952789