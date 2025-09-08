Lastbilsmekaniker med kunskap inom fordonsel

Hali AB / Maskinreparatörsjobb / Ovanåker
2025-09-08


Vi söker nu lastbilsmekaniker som med fördel är kunnig inom fordonsel, till vår verkstad i Alfta.
Vi är en tungverkstad som dels servar och reparerar våra egna fordon men även en del externa kunders fordon/maskiner.
Vi ser gärna att du har utbildning inom tung fordonsteknik eller motsvarande erfarenheter. Datorvana och datakunskap är en förutsättning då arbetet i många moment kräver uppkoppling av dator mot fordon.
B-körkort är ett krav och vi ser det som meriterande om du har C.
Tjänsten är på heltid och arbetet sker på schemalagd tid. Beredskap tillkommer.
Tjänsten tillsätts så fort vi hittar en lämplig kollega.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Mail
E-post: therese@hali.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hali AB (org.nr 556290-7385)
Runemovägen 21 (visa karta)
822 92  ALFTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Therese Persson
therese@hali.se
0706898026

Jobbnummer
9497879

