Lastbilsmekaniker med kunskap inom fordonsel
2025-09-08
Vi söker nu lastbilsmekaniker som med fördel är kunnig inom fordonsel, till vår verkstad i Alfta.
Vi är en tungverkstad som dels servar och reparerar våra egna fordon men även en del externa kunders fordon/maskiner.
Vi ser gärna att du har utbildning inom tung fordonsteknik eller motsvarande erfarenheter. Datorvana och datakunskap är en förutsättning då arbetet i många moment kräver uppkoppling av dator mot fordon.
B-körkort är ett krav och vi ser det som meriterande om du har C.
Tjänsten är på heltid och arbetet sker på schemalagd tid. Beredskap tillkommer.
Tjänsten tillsätts så fort vi hittar en lämplig kollega.
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: therese@hali.se
Detta är ett heltidsjobb.

Hali AB
För detta jobb krävs körkort.
Kontakt
Therese Persson therese@hali.se 0706898026
