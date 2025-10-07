Lastbilsmekaniker Huddinge
Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Huddinge Visa alla maskinreparatörsjobb i Huddinge
2025-10-07
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och arbeta med framtidens fordon? Vi söker just nu mekaniker som vill utvecklas och bidra till vår kunds spännande verksamhet inom både el-fordon och traditionella bussar och lastbilar.Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
Som mekaniker arbetar du med allt från service till kvalificerad felsökning, diagnostisering samt reparationer. Du kommer ha varierande arbetsuppgifter och en hög grad av tekniskt ansvar. Arbetet erbjuder dig en möjlighet att växa och utvecklas inom den senaste tekniken i en familjär och positiv arbetsmiljö.
Vi söker dig som
• Fordonsteknisk utbildning
• Erfarenhet av arbete med tunga fordon (bussar och lastbilar)
• Erfarenhet av el-fordon eller högvoltsarbete är meriterande
• B-körkort (meriterande med C- eller D-körkort)
• God förmåga att arbeta både självständigt och i team
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vad vi erbjuder
• Tillsvidareanställning, heltid
• Vidareutbildningar och möjligheter att växa inom företaget
• Arbete under eget ansvar i en familjär atmosfär
• Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
• Individuell lönesättningOm företaget
Aura personal tror på människor och att alla som vill kan. Våra år i branschen har gjort oss övertygade om att många fler kan skapa sin egen framgång bara någon ser dem och ger dem chansen. Vårt fokus ligger på att hitta just de som vill utvecklas och se möjligheter.
Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "142". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9545383