Lastbilsmekaniker Halmstad
Y A Carlsson Snabbservice Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Halmstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Halmstad
2026-07-01
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Lastbilsmekaniker sökes till YA Carlsson Snabbservice AB i Halmstad
Vill du arbeta på ett stabilt och väletablerat företag där kvalitet, yrkesstolthet och gemenskap står i centrum? Då kan du vara den vi söker!
YA Carlsson Snabbservice AB är ett svenskägt företag i Halmstad som har varit verksamt sedan 1992. Med över 30 års erfarenhet inom service och reparation av tunga fordon har vi byggt långsiktiga relationer med både företag och återkommande kunder. Vi samarbetar med flera etablerade företag och fortsätter att växa , därför söker vi nu en engagerad lastbilsmekaniker till vårt team.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Som lastbilsmekaniker hos oss arbetar du med service, reparation och felsökning av lastbilar, släp och andra tunga fordon. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat:
Service och underhåll av lastbilar och släp.
Felsökning och diagnostik.
Reparation av motor, bromsar, chassi, luft- och hydraulsystem.
Byte och reparation av slitdelar.
Arbete med hög kvalitet och fokus på säkerhet.
Och mycket mer!
Vi söker dig som
Har erfarenhet som lastbilsmekaniker eller motsvarande utbildning.
Är noggrann, ansvarstagande och har ett tekniskt intresse.
Kan arbeta självständigt men också trivs i ett team.
Är serviceinriktad och vill leverera ett arbete av hög kvalitet.
Har B-körkort.
Har du C- eller CE-körkort och kan köra lastbil är det ett stort plus, men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid din inställning, vilja att utvecklas och ditt engagemang.
Vi erbjuder
En trygg heltidsanställning i ett stabilt företag med över 30 års erfarenhet.
Ett familjärt arbetsklimat där vi hjälper varandra och har nära till beslut.
Varierande arbetsuppgifter och moderna fordon att arbeta med.
Möjlighet att utvecklas inom yrket.
Konkurrenskraftiga villkor och långsiktiga utvecklingsmöjligheter.
Hos oss blir du en viktig del av ett företag som värdesätter kvalitet, ansvar och långsiktiga relationer, både med kunder och medarbetare.
Anställning
Tjänst: Lastbilsmekaniker
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen till YA Carlsson Snabbservice AB – ett företag med över 30 års erfarenhet där kvalitet, service och yrkesstolthet står i fokus. Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team!
Mail:yasnabbservice@gmail.com
Telefonnummer: 035-12 19 19. 07:00-16:00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Tel: 035 12 19 19
E-post: yasnabbservice@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Y A Carlsson Snabbservice Aktiebolag
(org.nr 556455-2775)
Fräsaregatan 1 (visa karta
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302 62 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Carlsson Snabbservice AB, Y A Jobbnummer
9986733