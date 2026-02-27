Lastbilsmekaniker/delägarskap
2026-02-27
Vill du vara med och starta en lastbilsverkstad - med möjlighet till delägarskap?
Jag ska starta en lastbilsverkstad och söker en driven och erfaren lastbilsmekaniker som vill vara med från början. Jag söker inte bara en anställd - jag söker en pålitlig person som vill bygga något långsiktigt tillsammans.
Du ska vara självgående, kunnig inom service och reparation av tunga fordon och inte rädd för att ta ansvar. Har du entreprenörsanda och vill mer än bara "stämpla in och ut", då kan det här vara rätt för dig.
Tanken är att rätt person på sikt ska kunna bli delägare i verksamheten.
Låter det intressant? Hör av dig så tar vi ett möte och pratar vidare.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: smorjhallen@hotmail.se
Detta är ett heltidsjobb.
Importgatan 2-4
422 46 HISINGS BACKA
För detta jobb krävs körkort.
