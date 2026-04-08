Lastbilsmekaniker
2026-04-08
Söker lastbils- och bilmekaniker - fokus på service och mindre reparationer
Vi söker en engagerad och noggrann mekaniker för att stärka vårt team.

Om tjänsten
Arbetet består främst av lättare service, underhåll och mindre reparationer på både lastbilar och personbilar. Du kommer att arbeta med felsökning, servicearbeten och enklare mekaniska åtgärder.Kvalifikationer
Erfarenhet som mekaniker (lastbil och/eller personbil)
Grundläggande kunskaper inom service och reparation
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
B-körkort (C-körkort är meriterande)
Vi erbjuder:
Ett varierande och praktiskt arbete
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom yrket Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: smorjhallen@hotmail.se Arbetsgivare Smörjhallen Göteborg AB
(org.nr 556851-7725)
Importgatan 2-4 (visa karta
)
422 46 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9841063