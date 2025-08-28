Lastbilsmekaniker
Jobway AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Jönköping
2025-08-28
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Jönköping
, Eksjö
, Gnosjö
, Tranås
, Haninge
eller i hela Sverige
Vårt härliga team söker nu en lastbilsmekaniker till vår verkstad. Här erbjuder vi ett varierande arbete med goda möjligheter till utveckling och dessutom vara en del av ett sammansvetsat team? Vill du utvecklas i ett stabilt företag i framkant? Då vill vi höra mer om dig, ansök idag!
Som lastbilsmekaniker kommer du att arbeta med service och reparationer av våra tunga fordon. Arbetet sker på vår verkstad i Jönköping. Rollen innebär ett varierande arbete där du följer hela serviceprocessen - från kundkontakt till felsökning, reparationer och dokumentation.
Du utgår från vår anläggning i Jönköping, och arbetar självständigt.
För att lyckas i rollen har du:
Tung fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Datorvana och datorkunskap är nödvändiga då arbetsuppgifterna kräver att du kan koppla upp datorer mot fordon.
Goda kunskaper inom fordonsel, hydraulik, datorkunskap, tung fordonsteknik
B-körkort (krav), C, D eller E -körkort är meriterande
Flytande svenska i tal och skrift samt god förståelse för engelska.
Tjänsten är heltid, kvällsarbete kan förekomma.
Skeppsbrons erbjuder dig:
Varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter
Möjlighet att arbeta med branschledande varumärken
En del av ett engagerat och kunnigt team där vi hjälps åt och har roligt på jobbet
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Skeppsbrons med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
./ +46 70 855 62 61.
Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Skeppsbrons:
Skeppsbrons har funnits sedan 1984. Vi är en fristående verkstad för tunga fordon som sysselsätter 40 medarbetare med bred kompetens inom branschen som följer den tekniska utvecklingen löpande. Vi avsätter resurser för kompetensutveckling inom alla våra verksamhetsområden för att kunna vara en komplett serviceanläggning för tunga fordon. Skeppsbrons är auktoriserade för MAN, DAF och Iveco i vår region, vi arbetar naturligtvis med alla övriga märken på marknaden som Volvo, Scania, Mercedes, Neoplan, Setra m.fl. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9480062