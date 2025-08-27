Lastbilsmekaniker
TRY Transport AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2025-08-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TRY Transport AB i Malmö
Vi är en etablerad verkstad med fokus på tunga fordon - lastbilar, trailers och efterfordon. Nu söker vi en kompetent lastbilsmekaniker som vill bidra till trygg och effektiv drift.
Dina uppgifter
Felsökning och reparation av tunga fordon samt påbyggnadsfordon
Service och förebyggande underhåll (bromsar, hydraulik, elektronik mm.)
Dokumentation av arbete och uppföljning av servicehistorik
Samarbeta i verkstadsteamet för ett ordnat och effektivt arbetsflöde.
Vi söker dig som
Har relevant utbildning inom fordonsteknik eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av att arbeta med tunga fordon, gärna lastbil, buss eller trailer.
Är självgående, noggrann och kommunikativ.
Vi erbjuder
6 månaders provanställning med möjlighet till fast anställning
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Goda utvecklingsmöjligheter och intern kompetensutveckling
Trivsamt arbetsklimat i ett erfaret och sammansvetsat team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: trytrans386@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TRY Transport AB
(org.nr 559376-6230) Jobbnummer
9479567