Lastbilsmekaniker - Kristianstad

2025-09-05
Erfaren mekaniker? Nu sökes en nyckelperson till toppmodern verkstad i Kristianstad!Publiceringsdatum2025-09-05Om företaget
Börjessons Lastbilar i Kristianstad är en fullserviceanläggning med försäljning av nya/begagnade lastbilar, släp och reservdelar samt service och reparationer av Scania lastbilar. På anläggningen arbetar de även med bussar. Börjessons Lastbilar jobbar med roliga uppdrag och spännande utmaningar. Hos Börjessons Lastbilar i Kristianstad blir du en viktig del av ett engagerat team där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus. De erbjuder en modern och fräsch verkstad med goda arbetsförutsättningar, samt en trygg arbetsmiljö med stora möjligheter till fortsatt kompetensutveckling.
De ser med glädje fram emot att inkludera en ny Lastbilsmekaniker/Lastbilstekniker till teamet i Kristianstad!
Om rollen
Som lastbilstekniker arbetar du med service, felsökning och reparationer av tunga fordon. Arbetsuppgifterna omfattar både mekaniska och elektroniska system, där du hanterar allt från rutinunderhåll till mer avancerade diagnoser och komponentbyten. Du ansvarar även för teknisk dokumentation och samarbetar med kollegor för att säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet. Rollen kräver noggrannhet, teknisk skicklighet och en vilja att utvecklas i takt med tekniken.
Vi söker dig som
Börjessons Lastbilar söker dig som har ett genuint intresse för lastbilar och bussar - och minst fem års erfarenhet som mekaniker inom tunga fordon. Oavsett om du har fått dina kunskaper genom fordonsteknisk utbildning eller praktisk erfarenhet i verkstadsmiljö, är det viktigaste att du har den kompetens och det driv som krävs för att ta ansvar och bidra till teamets utveckling.
Du har god förståelse för moderna fordonssystem och är van att arbeta med teknik i ständig utveckling. Har du dessutom datorvana är det meriterande, då deras fordon är tekniskt avancerade med ett växande innehåll av elektroniska styrsystem.
Du måste kunna arbeta både självständigt och i grupp. Personliga egenskaper som noggrannhet, engagemang och ansvarskänsla är grundläggande för deras verksamhet kopplat till en serviceinriktad inställning.Övrig information
Företaget erbjuder bra ersättningsvillkor, ansvar med befogenheter samt ett självständigt och stimulerande arbete. Då Börjessons kunders produkter är i absolut framkant av den tekniska utvecklingen krävs kontinuerlig kompetensutveckling av deras personal precis som behovet av modern utrustning. Börjessons är ett kvalitetstänkande företag bland annat ISO 9001 / 14001 och Swedac certifierade. De erbjuder också lastbilskörkort för dig som inte har. Börjessonkoncernen erbjuder medarbetare såväl friskvårdsbidrag, vinstandelsstiftelse.
I denna rekrytering samarbetar Börjessons Lastbilar AB med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Patricia Contreras på patricia.contreras@kraftsam.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
