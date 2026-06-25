Lastbilsförare sökes omgående
Amivo Bemanning & rekrytering Sverige AB / Fordonsförarjobb / Eskilstuna Visa alla fordonsförarjobb i Eskilstuna
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amivo Bemanning & rekrytering Sverige AB i Eskilstuna Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Nu söker vi C-Chaufför till kund i Eskilstuna, Södermanland.
Vi söker dig som är flexibelt och vill ta nya utmaningar hela tiden. Våran vanligaste jobb är distribution av gods till kunder,l astning och lossning, daglig tillsyn av fordon och kontakt med kunder vid leverans. Intervjuer sker löpande och anställning omgående, så sök redan idag.Profil
Vi lägger stor vikt på hur du är som person, då du kommer ingå i ett team. Du har god samarbetsförmåga, men även förmåga att arbeta självständigt mot uppsatta mål. Du är ansvarsfull med stort ordningssinne. Vi ser gärna att du har erfarenhet från transport branschen och har kört lastbil något/några år. Om du vill utveckla dig själv i din roll som C-chaufför så finns goda möjligheter på de här företagen eftersom det är ett omväxlande arbete.
Vi söker dig med:
C-kort + YKB (krav)
Erfarenhet av körning (krav)
ADR-intyg
Ett gott humör, punktlighet och hög noggrannhet.Om företaget
Vi berättar mer om våra kunder vid en intervju.Om företaget
Som konsult hos oss på AMIVO Bemanning & Rekrytering är du en viktig del av vår verksamhet och vårt ansikte utåt hos kunden. Vi finns alltid nära våra konsulter; är tillgängliga och lyhörda. Vi är noga med att våra konsulter känner sig sedda och hörda. Vi vill att du ska trivas både hos oss och på din arbetsplats. Vi som arbetar på AMIVO Bemanning & Rekrytering har själva varit verksamma, ofta i ledande befattning, i de områden vi arbetar inom. Vår specialistkompetens i kombination med många års erfarenhet gör att vi kan garantera att du får rätt person på rätt plats, oavsett om det gäller bemanning eller rekrytering, inom såväl privat som offentlig sektor.
Sök jobbet genom att skicka din ansökan till CV@amivo.se
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Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
cv@amivo.se
E-post: cv@amivo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "märk ansökan med annonsensnamn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amivo Bemanning & rekrytering Sverige AB
(org.nr 559400-7907)
Kungsgatan 14 (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Amivo Bemanning & Rekrytering i Sverige AB Kontakt
Hoshang Yousef hoshang@amivo.se Jobbnummer
9978780