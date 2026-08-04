Lastbilsförare CE sökes
Maluko personal & Logistik AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-08-04
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Nu söker vi en ny medarbetare till uppdrag för kunds räkning, med utgång från Årsta kombiterminal.
>>Start omgående.
Arbetet går ut på att med lastbil leverera och hämta in styckegods till/från främst företag i Stor- Stockholm med omnejd. Du skall själv lägga upp din rutt med hänsyn till effektivitet, tidspassningar etc. Lastning och lossning både via bakgavel och sidodörrar.
Fordonskontroll, registrering av fraktsedlar, kvittenser, städning av lastutrymme och kupé. Tidsrapportering mm.
Vi söker dig som.
Har CE behörighet, giltigt YKB och gärna några års erfarenhet innanför västen. Är kvick i steget, kan lösa utmaningar och följa instruktioner. Är noggrann och tar hand om fordonet, godset och kundernas förtroende.
Då det sker många kundkontakter är det viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift och att du håller ett vårdat yttre.
Vi erbjuder en trygg anställning i ett etablerat företag med kollektivavtal och lång branscherfarenhet.
Är du en ansvarsfull person som vill utvecklas som yrkesperson inom transportbranschen är du välkommen att fylla i en anmälan eller söka via epost. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@maluko.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE Årsta". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maluko personal & Logistik AB
(org.nr 559342-1125), https://www.maluko.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Årsta Jobbnummer
10021349