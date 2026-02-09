Lastbilsförare C-behörighet Distribution

Partille Kyltransport AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-02-09


Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Partille Kyltransport AB i Göteborg

Om oss - Partille Kyltransport AB
Partille Kyltransport AB är ett väletablerat transportföretag med fokus på kyl- och distributions­transporter. Vi levererar dagligen gods till företag och verksamheter med höga krav på punktlighet, kvalitet och säker hantering.
Hos oss är föraren en viktig del av företaget. Vi värdesätter ansvar, service och gott samarbete, och arbetar aktivt för en trygg arbetsmiljö med välskötta fordon och tydliga rutiner.
Vi är ett familjärt företag där beslut tas nära verksamheten och där varje medarbetare spelar en viktig roll i vårt fortsatta arbete och utveckling
Lastbilsförare C-behörighet - Distribution
Vi söker nu en ansvarsfull och serviceinriktad lastbilsförare med C-behörighet för distributionskörning.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Dina arbetsuppgifter
Distribution av gods till kunder

Lastning och lossning

Daglig tillsyn av fordon

Kontakt med kunder vid leverans

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
EMAIL
E-post: info@partillekyltransport.se

Arbetsgivare
Partille Kyltransport AB (org.nr 559144-8765)
Långavallsgatan 8 (visa karta)
424 57  GUNNILSE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9732853

Prenumerera på jobb från Partille Kyltransport AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Partille Kyltransport AB: