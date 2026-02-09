Lastbilsförare C-behörighet Distribution
Om oss - Partille Kyltransport AB
Partille Kyltransport AB är ett väletablerat transportföretag med fokus på kyl- och distributionstransporter. Vi levererar dagligen gods till företag och verksamheter med höga krav på punktlighet, kvalitet och säker hantering.
Hos oss är föraren en viktig del av företaget. Vi värdesätter ansvar, service och gott samarbete, och arbetar aktivt för en trygg arbetsmiljö med välskötta fordon och tydliga rutiner.
Vi är ett familjärt företag där beslut tas nära verksamheten och där varje medarbetare spelar en viktig roll i vårt fortsatta arbete och utveckling
Lastbilsförare C-behörighet - Distribution
Vi söker nu en ansvarsfull och serviceinriktad lastbilsförare med C-behörighet för distributionskörning.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Distribution av gods till kunder
Lastning och lossning
Daglig tillsyn av fordon
Kontakt med kunder vid leverans Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: info@partillekyltransport.se Arbetsgivare Partille Kyltransport AB
