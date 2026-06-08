Lastbilsförare

Stepto AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-06-08


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Visa alla jobb hos Stepto AB i Göteborg, Partille eller i hela Sverige

Vi expanderar och söker dig som vill köra bil och släp (trailer) över hela Sverige. Du utgår från oss och levererar till våra kunder, vilket innebär en del övernattningar i bilen.
Vi söker dig med:
CE-kort + YKB (krav)
Erfarenhet av trailerkörning (krav)
ADR-intyg (meriterande)
Ett gott humör, punktlighet och hög noggrannhet.

Vi erbjuder en stabil arbetsplats med:
Kollektivavtalsenlig lön
Moderna fordon
Chans till fast jobb efter provperioden

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: hittadittjobb@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stepto AB (org.nr 559424-0284)
422 46  HISINGS BACKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Göteborg

Jobbnummer
9952131

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