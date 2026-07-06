Lastbilsförare - Enköping
Bazar Snabbgross AB / Fordonsförarjobb / Enköping Visa alla fordonsförarjobb i Enköping
2026-07-06
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Om Bazar Snabbgross AB
Bazar Snabbgross AB utgör en väletablerad livsmedelsgrossist som ingår i koncernen Serdan Holding AB. Serdan-koncernen består i huvudsak av ett flertal livsmedelsgrossister vilka samtliga bedrivs under varumärket "BAZAR SNABBGROSS" och utgör helhetsleverantörer av råvaror och förbrukningsmaterial till främst storkök och pizzerior runt om i Sverige. Genom omfattande branschkunskap, hög trovärdighet och flexibilitet har vi i över 41 år stolt erbjudit service till kunder runt om i Sverige. Vi har idag ett centrallager i Enköping varifrån vi distribuerar inom regionerna Uppsala, Värmland och Jönköping län. Därutöver har vi även lager och/eller kontor i bl.a. Södertälje, Norrköping, Karlskrona och Borlänge.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som chaufför på vårt centrallager i Enköping kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att ansvara för transporter till och från våra kunder samt för lastning och lossning av varor. Som chaufför ansvarar du också̊ för kontroll, rengöring och skötsel av fordon och övrig utrustning.
Arbetet innebär mycket kundkontakt och för att trivas i rollen är det därför viktigt med bra servicekänsla. Andra viktiga egenskaper är noggrannhet, samarbetsförmåga och aktsamhet om fordon och gods.
Arbetet utförs vanligtvis med hjälp av en kollega som vid behov hjälper till med lossning ute hos kund, däremot kan det även förekomma att leveranser sker på egen hand. Det är därför viktigt att du är självständig, flexibel och ansvarsfull. Att du därutöver är ordningsam, punktlig och håller säkerhets- och ordningsregler ser vi som en självklarhet.
Kvalifikationer och kunskaper
• Du är minst 18 år
• C-körkort, godkänd YKB och digitalt förarkort är ett krav.
• Tidigare erfarenhet av fysiskt arbete och arbeten i liknande miljö är meriterande
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Vi ser gärna att du vid intresse skickar in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen den 2026-07-31. Vi tar endast emot ansökningar via ekonomi@bazargross.se
.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ekonomi@bazargross.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bazar Snabbgross AB
(org.nr 556482-6005)
Maria Romells Gata 7 (visa karta
)
749 47 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bazar Snabbgross Jobbnummer
9993538