Lastbilschaufför till Veterankraft i Göteborg!
Veterankraft AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2025-08-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veterankraft AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Är du en erfaren lastbilschaufför som söker ett heltid- eller deltidsjobb? Då kan detta vara jobbet för dig! Vi värdesätter din förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du trivs med att samarbeta och hitta lösningar för våra kunders behov. Du kommer att arbeta i Göteborg. Publiceringsdatum2025-08-11Om företaget
Veterankraft är ett av Sveriges främsta auktoriserade bemanningsföretag och den största leverantören av hushållsnära tjänster och företagstjänster. Med verksamhet på cirka 40 orter, från Luleå i norr till Trelleborg i söder, erbjuder vi våra kunder hjälp i vardagen med trygghet, kvalitet och personlighet i fokus. Varje år underlättar vi tillvaron för tusentals hushåll och företag genom våra skräddarsydda tjänster och engagerade medarbetare. Varje dag ser vi hur våra Veteraner gör skillnad hos tusentals kunder genom sitt arbete och sina insatser.
Din roll
Som lastbilschaufför hos oss är du en viktig del av vår verksamhet och våra kunders vardag. Du kommer att jobba hos vår kund och utgå från Mölnlycke och transportera till företag som är belägna mellan Göteborg och Jönköping. I undantagsfall lastar man själv med pallastare, men inget tungt jobb förekommer. För större delen av transporterna sker lastning/lossning av annan personal. Du ser till att fordonet är i gott skick inför varje körning och följer gällande trafikregler och säkerhetsrutiner. Vid behov har du även kontakt med kunder och bidrar till en god serviceupplevelse. Tjänsten är på hel eller deltid. Arbetskläder får du av oss. Profil
Som person tycker du om att göra ett bra jobb, leverera i tid och bidra till att varor transporteras säkert och effektivt från A till B. Du tycker om att köra lastbil och har en hög moral när det gäller trafiksäkerhet och ansvar på vägarna. Vi söker
Har C-körkort och giltigt YKB
Har dokumenterad erfarenhet av lastbilskörning
Är punktlig, ansvarstagande och har ett trevligt bemötande
Tjänsten passar bra för dig som är pensionär och vill jobba extra
Är flytande i svenska i tal och skrift Så ansöker du
Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Veterankraft AB
(org.nr 556767-7694), http://www.veterankraft.se Jobbnummer
9452448