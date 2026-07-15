Lastbilschaufför till Eventbud
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2026-07-15
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🎵 Lastbilschaufför till Eventbud – Kör för musiken, kulturen och magin bakom scenen! 🎶
Plats: Stockholm
Tjänst: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Eventbud är ett företag specialiserat på logistik inom musik-, scen- och kulturvärlden. Vi kör turnéer, konserter, festivaler och teaterproduktioner – både nationellt och internationellt. Nu söker vi en ytterliggare en C eller CE-chaufför som vill bli en del av ett team där inget uppdrag är det andra likt, och där varje transport bidrar till något stort: oförglömliga liveupplevelser.
🎯 Om rollen:
Som chaufför hos Eventbud ansvarar du för att köra transporter till och från evenemang i primärt Stor-Stockholm men runtom i Sverige och utomlands kan efterfrågas om det önskas av dig! Uppdragen varierar i längd och plats – från enstaka gig i närområdet till längre turnéer genom Europa. Hur/ var du jobbar beror på dig, är du bekvämast i Stockholm så jobbar du där, vill du ut på längre transporter så hamnar du där, vill du köra lite blandat - så ordnar vi det! Du jobbar nära våra kunder inom musik- och kulturbranschen och är en viktig del av logistikmaskineriet bakom varje produktion.
🔧 Dina arbetsuppgifter:
Köra olika typer av fordon
Lasta och lossa utrustning för konserter, festivaler och kulturproduktioner
Samordna med produktionspersonal, tekniker och turnéledare
Hantera körjournaler och fraktdokumentation
Representera Eventbud ute på fältet – professionellt och med god serviceanda
✅ Vi söker dig som:
Har C eller CE-körkort, YKB och digitalt färdskrivarkort
Är flexibel och gillar varierande arbetstider
Är självgående, punktlig och lösningsorienterad
Talar svenska och engelska
Meriterande:
🎸 Erfarenhet av arbete i eventbranschen eller ett genuint intresse
🌍 Vana vid internationella transporter
🔧 Kunskap inom enklare teknik/riggning är ett plus
💼 Vi erbjuder:
En dynamisk och kreativ arbetsmiljö
Möjlighet att jobba nära några av Nordens största evenemang
🎤 Ansök nu och bli en del av rytmen bakom scenen!
Skicka din ansökan till anders@eventbud.se
. Har du frågor om tjänsten? Kontakta oss gärna på hej@eventbud.se
Eventbud – Vi kör för kulturen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: anders@eventbud.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Eventbud
(org.nr 556257-2395), http://eventbud.se
Upplagsvägen 38 1Trn (visa karta
)
117 43 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eventbud, AB Jobbnummer
10003928