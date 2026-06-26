Lastbilschaufför med C-kort
Bröd. Holmgrens Åkeri Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Umeå Visa alla fordonsförarjobb i Umeå
2026-06-26
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Holmgrens Åkeri är ett familjeföretag med 50 års branscherfarenhet. Vi värdesätter sammanhållning och en god arbetsmiljö där alla medarbetare kan utvecklas och trivas.
Är du en ansvarsfull och serviceinriktad person som möter utmaningar med en positiv attityd?
Nu söker vi Distributionschaufförer med C-behörighet för effektiva och säkra transporter med bakgavelbil. Eftersom det förekommer fysiskt krävande moment så ser vi gärna att du har god kondition och rörlighet.
Dagen börjar ofta inne på terminalen där du i samarbete med kollegor sorterar, scannar, planerar körordning och sedan lastar bilen med hänsyn och respekt för godset. Du kommer att arbeta självständigt under utkörningsrundorna och ge ett bra bemötande till såväl privatpersoner som företag. Både du och dina kollegor är bara ett samtal bort och kan hjälpa varandra när händelser inträffar eller frågetecken uppstår.
Vi söker alltså dig som både kan arbeta självständigt och samarbetar bra med andra eftersom vi alla hjälps åt under dagarna och ställer upp för varandra.
Vi värdesätter att våra chaufförer tar hand om fordonen på ett ansvarsfullt sätt, dvs städar och tvättar regelbundet samt felanmäler vid behov. Detta då fordonet är din dagliga arbetsplats och en viktig del av din och dina kollegors arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
C-körkort, YKB och förarkort
God kommunikationsförmåga på svenska & engelska
God datorvana
Meriterande:
CE-behörighet
ADR-intyg
Erfarenhet av distributionskörning med bakgavelbil
Arbetstiden är normalt sett 7-16 mån-fre men kan anpassas så att det funkar för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: holmgrensakeri@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C-chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bröd. Holmgrens Åkeri Aktiebolag
(org.nr 556317-4639)
Kontaktvägen 1 (visa karta
)
901 33 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bröd.Holmgrens Åkeri AB Kontakt
Jörgen Eriksson 0730645360 Jobbnummer
9980314