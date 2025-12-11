Lastbilschaufför Ludvika Partiaffär

AB Ludvika Partiaffär / Fordonsförarjobb / Ludvika
2025-12-11


Visa alla fordonsförarjobb i Ludvika, Smedjebacken, Ljusnarsberg, Fagersta, Säter eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos AB Ludvika Partiaffär i Ludvika

Ludvika Partiaffär, ett familjeföretag etablerat 1960 som levererar frukt, grönt, läsk, frysta varor och konserver till pizzerior och livsmedelsbutiker, söker nu en pålitlig och serviceinriktad lastbilschaufför.

Publiceringsdatum
2025-12-11

Om tjänsten
Som lastbilschaufför hos oss kommer du att:
Köra ut varor till våra kunder i regionen
Bära in och leverera varor till kundernas lokaler
Lasta och lossa gods
Representera företaget med god service
Arbeta på lagret vid behov, t.ex. packa upp varor, plocka beställningar och hålla ordning

Tjänsten kan innebära långa arbetspass och varierande arbetstider beroende på körningar och arbetsbelastning.

Kvalifikationer
C-körkort (eller annan relevant behörighet)
YKB är meriterande
God fysik då arbetet innehåller lyft
Erfarenhet av distribution eller lagerarbete är ett plus
Du är punktlig, ansvarsfull och serviceinriktad

Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt och välkänt lokalt företag
Trevligt arbetsklimat och varierade arbetsuppgifter
Möjlighet till extra timmar beroende på säsong och behov

Så ansöker du
Skicka din ansökan till: [bashar@ludvikapartiaffar.se]

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: bashar@ludvikapartiaffar.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Ludvika Partiaffär (org.nr 556480-6239)
Fläderstigen 2 (visa karta)
771 43  LUDVIKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ludvika Partiaffär, AB

Jobbnummer
9640386

Prenumerera på jobb från AB Ludvika Partiaffär

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos AB Ludvika Partiaffär: