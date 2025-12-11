Lastbilschaufför Ludvika Partiaffär
2025-12-11
Ludvika Partiaffär, ett familjeföretag etablerat 1960 som levererar frukt, grönt, läsk, frysta varor och konserver till pizzerior och livsmedelsbutiker, söker nu en pålitlig och serviceinriktad lastbilschaufför.
Som lastbilschaufför hos oss kommer du att:
Köra ut varor till våra kunder i regionen
Bära in och leverera varor till kundernas lokaler
Lasta och lossa gods
Representera företaget med god service
Arbeta på lagret vid behov, t.ex. packa upp varor, plocka beställningar och hålla ordning
Tjänsten kan innebära långa arbetspass och varierande arbetstider beroende på körningar och arbetsbelastning.Kvalifikationer
C-körkort (eller annan relevant behörighet)
YKB är meriterande
God fysik då arbetet innehåller lyft
Erfarenhet av distribution eller lagerarbete är ett plus
Du är punktlig, ansvarsfull och serviceinriktad
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt och välkänt lokalt företag
Trevligt arbetsklimat och varierade arbetsuppgifter
Möjlighet till extra timmar beroende på säsong och behovSå ansöker du
Skicka din ansökan till: [bashar@ludvikapartiaffar.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
