Lastbilschaufför Livsmedelstransporter Göteborgsområdet

Bemano AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-07-01


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Bemano AB söker nu en erfaren och ansvarstagande lastbilschaufför för vår kund med start i slutet av juli.
Du kommer att köra livsmedel i Göteborgsområdet samt längre distanskörningar där övernattning förekommer. Tjänsten passar dig som trivs med ett varierat upplägg, tydliga rutiner och ett arbete där kvalitet och punktlighet är centralt.

Bemano AB söker nu en erfaren och ansvarstagande lastbilschaufför för uppdrag med start i slutet av juli. Du kommer att köra livsmedel i Göteborgsområdet samt längre distanskörningar där övernattning förekommer. Tjänsten passar dig som trivs med ett varierat upplägg, tydliga rutiner och ett arbete där kvalitet och punktlighet är centralt.

Publiceringsdatum
2026-07-01

Dina arbetsuppgifter
Transport av livsmedel till butiker, terminaler och restauranger

Körningar inom Göteborgsområdet samt distanskörningar med övernattning

Hantering av kyl- och frysaggregat (temperaturkontroll, start/stopp, avvikelserapportering)

Lastning och lossning av rullburar, pallar och liknande

Säker och korrekt lastsäkring

Dokumentation av temperaturer, följesedlar och leveranser

Kontroll av hygien och renlighet i lastutrymmet enligt branschkrav

Kvalifikationer
Kvalifikationer
C‐körkort (CE meriterande beroende på körningar)

Giltigt YKB

Erfarenhet av lastbilskörning i yrkestrafik

Godkänd läkarundersökning för tung trafik

Grundläggande svenska i tal och skrift

Förståelse för hygienrutiner och temperaturkrav vid livsmedelstransport

Meriterande
Erfarenhet av livsmedelstransporter
Erfarenhet av kyl- och frysaggregat
Erfarenhet av distanskörningar med övernattning
Lokalkännedom i Göteborgsområdet

Dina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande
Punktlig och strukturerad
Trygg i kundkontakt
Självständig och lösningsorienterad
Trivs med varierande arbetsdagar och olika körningar

Arbetstider och omfattning
Varierande starttider beroende på körning
Dagtid, kväll eller natt kan förekomma
Distanskörningar tillkommer med övernattning
Heltid

Om Bemano AB
Bemano AB är ett bemannings- och rekryteringsföretag med fokus på kvalitet, trygghet och långsiktiga samarbeten. Som konsult hos oss får du en arbetsgivare som värdesätter tydlighet, ordning och God kommunikation. Vi arbetar nära våra kunder och ser till att du får rätt förutsättningar för att lyckas i ditt uppdrag.

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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: Chivai@bemano.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lastbilschaufför Göteborg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bemano AB (org.nr 559487-6426)
422 46  HISINGS BACKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Chivai Luong
Chivai@bemano.se

Jobbnummer
9987902

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