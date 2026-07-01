Lastbilschaufför Livsmedelstransporter Göteborgsområdet
Bemano AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-07-01
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Bemano AB söker nu en erfaren och ansvarstagande lastbilschaufför för vår kund med start i slutet av juli.
Du kommer att köra livsmedel i Göteborgsområdet samt längre distanskörningar där övernattning förekommer. Tjänsten passar dig som trivs med ett varierat upplägg, tydliga rutiner och ett arbete där kvalitet och punktlighet är centralt.
Bemano AB söker nu en erfaren och ansvarstagande lastbilschaufför för uppdrag med start i slutet av juli. Du kommer att köra livsmedel i Göteborgsområdet samt längre distanskörningar där övernattning förekommer. Tjänsten passar dig som trivs med ett varierat upplägg, tydliga rutiner och ett arbete där kvalitet och punktlighet är centralt.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Transport av livsmedel till butiker, terminaler och restauranger
Körningar inom Göteborgsområdet samt distanskörningar med övernattning
Hantering av kyl- och frysaggregat (temperaturkontroll, start/stopp, avvikelserapportering)
Lastning och lossning av rullburar, pallar och liknande
Säker och korrekt lastsäkring
Dokumentation av temperaturer, följesedlar och leveranser
Kontroll av hygien och renlighet i lastutrymmet enligt branschkravKvalifikationerKvalifikationer
C‐körkort (CE meriterande beroende på körningar)
Giltigt YKB
Erfarenhet av lastbilskörning i yrkestrafik
Godkänd läkarundersökning för tung trafik
Grundläggande svenska i tal och skrift
Förståelse för hygienrutiner och temperaturkrav vid livsmedelstransport
Meriterande
Erfarenhet av livsmedelstransporter
Erfarenhet av kyl- och frysaggregat
Erfarenhet av distanskörningar med övernattning
Lokalkännedom i GöteborgsområdetDina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande
Punktlig och strukturerad
Trygg i kundkontakt
Självständig och lösningsorienterad
Trivs med varierande arbetsdagar och olika körningar
Arbetstider och omfattning
Varierande starttider beroende på körning
Dagtid, kväll eller natt kan förekomma
Distanskörningar tillkommer med övernattning
Heltid
Om Bemano AB
Bemano AB är ett bemannings- och rekryteringsföretag med fokus på kvalitet, trygghet och långsiktiga samarbeten. Som konsult hos oss får du en arbetsgivare som värdesätter tydlighet, ordning och God kommunikation. Vi arbetar nära våra kunder och ser till att du får rätt förutsättningar för att lyckas i ditt uppdrag.Så ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: Chivai@bemano.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lastbilschaufför Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemano AB
(org.nr 559487-6426)
422 46 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chivai Luong Chivai@bemano.se Jobbnummer
9987902