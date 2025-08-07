Lastbilschaufför, gårdsarbetare | Lernia | Älmhult
2025-08-07
Som råvaruoperatör hos vår kund blir du en nyckelspelare i en dynamisk process där precision och teamwork är centralt. Upplev arbetsdagar fyllda av variation där du hanterar avancerad utrustning och bidrar till ständiga förbättringar. Trivs i en strukturerad miljö med fasta arbetstider och ett engagerat team.Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Som råvaruoperatör kommer du att transportera material med lastbil inne på kundens gård. Det kan även förekomma truckkörning och då främst motviktstruck. Du deltar i förbättringsarbeten och ansvarar för att hålla ordning och reda på gården. Arbetstid är måndag-fredag, kl. 07.00-16.00.
Om dig
Formell kompetens
• Vi söker dig som har en gymnasial utbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet inom området.
• Du har B-körkort, C-körkort och truckkort A4, B1.
• Goda kunskaper i det svenska språket är också ett krav.
• Du tar ansvar för din egen och dina kollegors säkerhet och arbetsmiljö, arbetar lugnt och metodiskt, och hanterar stressfyllda situationer med ett lugn.
• Du är en självgående, driven person samt en god teamspelare.
Meriterande
• Det är meriterande om du har hjullastarkort (C2).
• YKB-utbildning är också en fördel.
• Ytterligare kvalifikationer inom materialhantering och sortering med olika maskiner ger ett plus i kanten.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
