Lastbilschaufför Fjärr i Örebro
2025-08-25
Nu söker vi en fjärrbilschaufför i Örebro då en av våra anställda sökt sig vidare till andra uppdrag. Tjänsten innebär "egen bil" med allt vad det innebär i ansvar över att hålla koll på när service o dyl. behövs. Det innebär naturligtvis också att man håller koll på bil och släp i allmänhet. Att du är händig och kan fixa det enkla själv ses som en merit.
Vilka är vi då!? Vi är ett litet familjärt åkeri som varit verksamt i ca 15 år i den form vi har idag. Vi kör styckegods för Elektroskandia, Kesko, XXL med fler. Vår uppdragsgivare samarbetar även med aktörer inom pappers och virkesindustrin såsom Billerud, Mondi, SCA o.s.v.
Vi har idag 9 ekipage (bil & släp) där de flesta har sin "egen fasta bil" vilket betyder att du har dina grejer i bilen även om det kan vara en lots som tillfälligt lotsar bilen lokalt. Vi kör mycket välutrustade Mercedes Actros Giga Space (2,2m innerhöjd). Bl.a störta motorn på 630hk, Parkerings-AC, Retarder, Lyxmadrasser, Komfortstol och "hörnsoffa" för en bra arbetsmiljö. Kaffebryggare, Micro och stor kyl. Vi har investerat hårt de senaste åren och har en fräsch vagnpark. Vi kör utan skor och har rökförbud i bilarna.
Skicka in din ansökan per mejl om du blir intresserad av tjänsten. Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut och vi har hittat rätt chaufför för jobbet!
Mvh Håkan Modin Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Ansökan tas emot per mail.
E-post: hakan@hakanmodinakeri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håkan Modin Åkeri AB
(org.nr 556897-9008)
Skottvägen 18
736 32 KUNGSÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Håkan Modin hakan@hakanmodinakeri.se 070-424 88 68 Jobbnummer
