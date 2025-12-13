Lastbilschaufför CE

Diamond Express åkeri AB / Fordonsförarjobb / Huddinge
2025-12-13


Diamond Express Åkeri AB söker två erfarna och ansvarsfulla CE-chaufförer för körningar med fjärrbil Kyl trailer som startar från Uppsala. Tjänsterna gäller transport av blommor från Uppsala till hela norrut på heltid. Arbeten börjar från Uppsala på söndag morgonen varje vecka. Extra arbetstimmar kan förekomma, inklusive kvällar och helger. Chaufförerna behövs omgående.

Publiceringsdatum
2025-12-13

Kvalifikationer
• CE-körkort
• YKB
• Grundläggande fordonskännedom
• God lokalkännedom
• Svenska i tal och skrift
• Erfarenhet från liknande arbete är meriterande

Man utgår hemifrån om möjligheten finns (dvs. parkeringen hos chauffören) annars är det från Huddinge.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Telefon: 0707161811

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Diamond Express Åkeri AB (org.nr 556738-6635)
Herkulesvägen 8 B (visa karta)
141 44  HUDDINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9643119

