Lastbilschaufför CE
2025-12-13
Diamond Express Åkeri AB söker två erfarna och ansvarsfulla CE-chaufförer för körningar med fjärrbil Kyl trailer som startar från Uppsala. Tjänsterna gäller transport av blommor från Uppsala till hela norrut på heltid. Arbeten börjar från Uppsala på söndag morgonen varje vecka. Extra arbetstimmar kan förekomma, inklusive kvällar och helger. Chaufförerna behövs omgående.
• CE-körkort
• YKB
• Grundläggande fordonskännedom
• God lokalkännedom
• Svenska i tal och skrift
• Erfarenhet från liknande arbete är meriterande
Man utgår hemifrån om möjligheten finns (dvs. parkeringen hos chauffören) annars är det från Huddinge.
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Telefon: 0707161811
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diamond Express Åkeri AB
Herkulesvägen 8 B 141 44 HUDDINGE
