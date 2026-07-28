Lastbilschaufför C-körkort | Lernia | Göteborg
Lernia Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-07-28
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Har du C körkort och giltigt YKB bevis? Ansök redan idag!
Som chaufför kommer du att distribuera produkter för en av våra kunder.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Just nu söker vi en erfaren C-chaufför som kommer att köra distribution med utgång från Göteborg . Uppdraget kommer vara en del av vår uthyrningsverksamhet där du blir anställd av Lernia och arbetar som konsult hos vår kund. Där får du möjligheten att skapa erfarenheter för framtiden och knyta nya kontakter. För rätt person kommer anställning övergå till kund.
Om dig
Formell kompetens
Du är en person som tycker om att ta ett stort ansvar och strävar alltid efter att leverera i tid och med god kvalité. Du har tidigare arbetat som chaufför och trivs med rollen. Du har vana av att jobba självständig och arbeta på ett effektivt sätt. Jobbet kan innebära tunga lyft så god fysik och glatt humör är ett krav.Kvalifikationer
• C-körkort
• YKB
• Goda språkkunskaper i svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är van att arbeta självständigt. Du måste ha god kommunikation och social förmåga.
Vi ser gärna att du som person är lugn bakom ratten, klarar av stressiga situationer och är tillmötesgående gentemot medarbetare och kunder, med andra ord en lagspelare rakt igenom.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Mahsa Shakeri via e-post: Mahsa.Shakeri@Lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår brakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7930859". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Maskingatan 5 (visa karta
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417 64 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10014268