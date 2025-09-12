Lastbilschaufför/ C- kort till Snabbgrossen Årsta
2025-09-12
Carrier transport söker lastbilschaufför med C- kort som kommer att köra distribution i StorStockholm åt Snabbgrossen i Årsta.
Uppdraget utförs i en 18 pallars kyllastbil.
Vi söker en person som har god fysisk ,självgående ,stresstålig ,problemlösare och har ett trevligt bemötande mot kunderna.
Ta chansen att jobba under en bra organisation. Om ni känner att ni passar in till uppdraget är ni varmt välkomna att söka jobbet. Skicka gärna med en bild på er med er ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: sm.carrier@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sm På Vägen AB
(org.nr 556750-0375) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Carrier transport Jobbnummer
9507298