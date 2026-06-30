Lastbilschaufför

Jkn Entreprenad AB / Fordonsförarjobb / Kristianstad
2026-06-30


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Som lastbilschaufför på JKN Entreprenad AB innebär det att transportera byggmaterial till bygg-och anläggningsprojekt, kör bort material till olika tippar, flyttar maskiner mm vilket innebär att du får ett väldigt varierande arbete.
Vi söker i huvudsak en chaufför till en av våra grusbilar, där arbetet till mestadels kommer att bestå av att lasta och lossa material, hantera gods och säkra last för transporter till våra olika byggarbetsplatser. Du kommer att få väga på terminaler samt hantera fraktsedlar och vågsedlar.
Vi ser det som del i teamwork att man är behjälplig på arbetsplatserna och samarbetar med anläggare och maskinister ute på byggena.
Rappotering sker i olika system så mobil/datavanna är ett måste.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
via mail
E-post: eva.nilsson@jknab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
JKN Entreprenad AB (org.nr 556798-1088)
Grönalundsvägen 111 (visa karta)
291 93  ÖNNESTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Jkn Entreprenad AB

Kontakt
Eva Lindahl Nilsson
eva.nilsson@jknab.se
0732-624755

Jobbnummer
9984718

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