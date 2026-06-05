Lastbilschaufför - Strängnäs
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Strängnäs Visa alla fordonsförarjobb i Strängnäs
2026-06-05
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eller i hela Sverige
Om jobbet:
Din huvudsakliga sysselsättning är att leverera livsmedel till vår kunds butiker och se till att de får rätt varor, på rätt sätt och i rätt tid. Du kommer att leverera både torrvaror och kyl/frysvaror i burar och på pallar som du lossar på plats hos butikerna. Det kan också hända att du vid behov hjälper till med lastning på terminalen. Företaget präglas av en familjär atmosfär där vi hela tiden har stort fokus på arbetsmiljö och trivsel. Kunden har huvudkontor i Stockholm men finns med filialer i hela Sverige. Vi har även mindre depåer på andra orter.
Vi söker lastbilschaufförer som är flexibla och kan tänka sig jobba hos vår kund med olika typer av distributionskörningar. Vi söker personer som kan utgå och arbeta i Strängnäs, där dina rutter kan sträcka sig inom men även utanför Strängnäs-området. Vi ser att du tar väl hand om både fordon och godset du levererar, samt att du gillar att röra på dig och har ett trevligt kundbemötande!
Arbetstider:
Arbetstiderna för tjänsten är upplagda utifrån två olika skift.Du kan arbeta både dag, kväll. Vi ser att du gärna är flexibel med tider och skift, utifrån hur behov föreligger hos vår kundPubliceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
C-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Behärskar svenska språket
Meriterande:
Minst 6 månaders daglig körning av tung lastbil
ADR-grund
Tidigare erfarenhet av körning med tung lastbil
Vem söker vi?
Vi söker dig som värnar om våra kunder och tar väl hand om både fordon och livsmedlet. Vi förväntar oss att du med hög service levererar med noggrannhet och kvalité. I jobben hos oss förekommer det en del aktiva moment. Vi ser gärna att du trivs med att få vara igång, träffa kunder och se olika områden av Strängnäs.
Tillsättning:
Intervjuer och upplärning sker löpande. Tjänsterna är heltid med möjlighet till förlängning/övertagande hos vår kund. Det finns också stora möjligheter att gå över i anställning hos någon av våra andra kunder. Är du vår nya lastbilsförare, finns massor med möjligheter om du har viljan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Strägnäs (visa karta
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645 30 STRÄGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
9949176