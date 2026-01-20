Lastbilmekaniker-underhåll av egen fordonspark
Elle Åkeri AB / Maskinreparatörsjobb / Västerås Visa alla maskinreparatörsjobb i Västerås
2026-01-20
Söker en lastbilsmekaniker som ska ansvara för service, reparation och löpande underhåll av våra egna lastbilar. Tjänsten avser endast företagets egen fordonspark.
Vad behöver du göra:
Underhåll och service av lastbilar
Reparationer och felsökning
Förebyggande underhåll
Förberedelse inför besiktning
Dokumentation av utfört arbetePubliceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som lastbilsmekaniker eller fordonsmekaniker
Självständig och ansvarsfull
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
B-körkort (CE-körkort är meriterande) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: info@elleakeri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elle Åkeri AB
(org.nr 559307-5715) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9695650