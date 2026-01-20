Lastbilmekaniker-underhåll av egen fordonspark

Elle Åkeri AB / Maskinreparatörsjobb / Västerås
2026-01-20


Söker en lastbilsmekaniker som ska ansvara för service, reparation och löpande underhåll av våra egna lastbilar. Tjänsten avser endast företagets egen fordonspark.
Vad behöver du göra:
Underhåll och service av lastbilar
Reparationer och felsökning
Förebyggande underhåll
Förberedelse inför besiktning
Dokumentation av utfört arbete

Publiceringsdatum
2026-01-20

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som lastbilsmekaniker eller fordonsmekaniker
Självständig och ansvarsfull
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
B-körkort (CE-körkort är meriterande)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: info@elleakeri.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elle Åkeri AB (org.nr 559307-5715)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9695650

