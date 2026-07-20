Lastbilförare sökes
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2026-07-20
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Alwaid AB söker lastbilschaufför
Vill du arbeta med transporter inom livsmedel och vara en viktig del av ett växande företag? Alwaid AB söker nu en ansvarstagande lastbilschaufför för distribution av livsmedelsprodukter.Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
Alwaid AB importerar och säljer livsmedelsprodukter till butiker, grossister och restauranger. Vi fokuserar på kvalitet, service och långsiktiga kundrelationer.
Vi söker dig som har:
Truckkort A, B
C körkort
YKB
Förarkort
Vana av stadskörning
God fysik
Meriterande att ha kört distribution eller livsmedel tidigareDina arbetsuppgifter
Leverera livsmedelsprodukter till kunder
Lasta och lossa varor
Planera och följa leveransrutter
Säkerställa punktliga leveranser
Ansvara för fordonets skick
Följa trafik- och livsmedelsregler
Ge god service vid kundkontakt
Vi erbjuder
Självständigt arbete
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att växa inom företaget
Friskvård
Skicka CV till : info@alwaid.se
med ämne lastbilförare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: info@alwaid.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lastbilförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alwaid AB
(org.nr 559182-9816), https://alwaid.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10007336