Lastbilförare C-E

Starflytt AB / Fordonsförarjobb / Hässleholm
2026-03-08


Vårt företag växer och vi söker nu en lastbilsförare för modultransporter med bred last. Arbetet utförs med bil och släp, och körning sker mellan olika städer i Sverige med utgångspunkt i Hässleholm.
Arbetspassen börjar vanligtvis på söndag eller måndag och avslutas på torsdag eller fredag. Övernattning i bilen förekommer.

Publiceringsdatum
2026-03-08

Dina arbetsuppgifter
Transport av modul- och bred last inom Sverige
Körning med bil och släp mellan olika orter
Ansvar för att transporterna utförs säkert och enligt gällande regler

Kvalifikationer
CE-körkort är ett krav
Du ska kunna arbeta självständigt men också fungera väl i team
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande

Tillgång till egen bil är inget krav men en fördel.
Vi erbjuder
Handledning och introduktion inom arbetsområdet för att du ska kunna utföra ditt arbete på bästa sätt
Heltidstjänst (100%)
Lön enligt kollektivavtal

Anställningen är en visstidsanställning som löper rullande i 6-månadersintervaller.
Planerat tillträde är i början av april eller enligt överenskommelse. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.
Starflytt AB

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: kontakt@starflyttab.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lastbilsförare CE".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Starflytt AB (org.nr 559066-7423), http://www.starflyttab.se
Långgatan 9 (visa karta)
282 72  SÖSDALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Andrei Erhan
kontakt@starflyttab.se
0738791676

Jobbnummer
9783581

