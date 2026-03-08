Lastbilförare C-E
2026-03-08
Vårt företag växer och vi söker nu en lastbilsförare för modultransporter med bred last. Arbetet utförs med bil och släp, och körning sker mellan olika städer i Sverige med utgångspunkt i Hässleholm.
Arbetspassen börjar vanligtvis på söndag eller måndag och avslutas på torsdag eller fredag. Övernattning i bilen förekommer.Publiceringsdatum2026-03-08Dina arbetsuppgifter
Transport av modul- och bred last inom Sverige
Körning med bil och släp mellan olika orter
Ansvar för att transporterna utförs säkert och enligt gällande reglerKvalifikationer
CE-körkort är ett krav
Du ska kunna arbeta självständigt men också fungera väl i team
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande
Tillgång till egen bil är inget krav men en fördel.
Vi erbjuder
Handledning och introduktion inom arbetsområdet för att du ska kunna utföra ditt arbete på bästa sätt
Heltidstjänst (100%)
Lön enligt kollektivavtal
Anställningen är en visstidsanställning som löper rullande i 6-månadersintervaller.
Planerat tillträde är i början av april eller enligt överenskommelse. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.
Starflytt AB
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: kontakt@starflyttab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lastbilsförare CE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starflytt AB
(org.nr 559066-7423), http://www.starflyttab.se
Långgatan 9 (visa karta
)
282 72 SÖSDALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Andrei Erhan kontakt@starflyttab.se 0738791676 Jobbnummer
9783581