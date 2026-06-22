Lastbil/testförare - Scania Transportlaboratorium AB
Manpower Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-06-22
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Gillar du att köra lastbil och vill ha ett jobb där du verkligen får använda din erfarenhet på vägarna både praktiskt och teoretiskt? Då har du chansen nu! Scania Transportlaboratorium växer och söker fler engagerade lastbilschaufförer till deras utrikesflöde i Ishöj (Danmark). Här är transporten alltid i centrum - och du får samtidigt möjligheten att vara en viktig del av Scanias utvecklingsarbete. We Transport Goods To deliver Knowledge
Hos oss handlar jobbet om mer än att bara transportera gods. Du får köra modern och avancerad utrustning, testa nya system och bidra med värdefull feedback direkt från vägen. Det är dina körpass som hjälper Scania att forma nästa generation av lastbilar.
Den här tjänsten är ett samarbete mellan oss på Manpower och Scania. Du kommer att bli anställd av oss på Manpower men arbeta på plats hos Scania.
Arbetstider är förlagda dagtid, kväll och natt under både vardagar och helger. Övernattningar förekommer.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Utrikes transporter från Ishöj i Danmark till Zwolle i Holland
Du förväntas att ge löpande feedback på produkter och tjänster som används i arbetet.
Du medverkar i intervjuer och tester tillsammans med ingenjörer och andra utvecklare från R&D avdelningen.
Adhoc-körningar inom Sverige och vid behov Europa.
Ansvar för korrekt lastsäkring enligt gällande säkerhetsföreskrifter
Om jobbet
Förutom att transportera gods är vår viktigaste uppgift att testa och verifiera nya produkter och tjänster samt rapportera erfarenheter direkt till ingenjörerna på Scanias R&D-organisation. Vi utvärderar även konkurrentfordon, vilket innebär att du ibland kommer att köra fordon från andra tillverkare.
Viktiga kvalifikationer
Intresse - Du brinner för transportbranschen, teknik och innovation
Engagemang - Du är nyfiken och gillar att ta ansvar för dina arbetsuppgifter, inklusive att rapportera och analysera fordonens beteende
Laganda - Du samarbetar gärna med andra för att nå gemensamma mål och ser mångfald som en styrka
Initiativförmåga - Du är självständig och löser problem som uppstår längs vägen
Digital kompetens - Du har lätt för att använda appar och system för att dokumentera och dela erfarenheter
Noggrannhet - Du följer regler och instruktioner för att säkerställa säkerhet för både dig och godset
Servicekänsla - Du möter kunder och kollegor dagligen och förstår vikten av att leverera en positiv upplevelse
Organisationsförmåga - Du planerar och strukturerar ditt arbete för bästa resultat
Därutöver söker vi dig som
Har CE-körkort
Har ett giltigt YKB
Behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift
Har tillgång till egen bil
Vad erbjuder Scania Transportlaboratorium AB?
En arbetsplats där dina idéer och initiativ uppmuntras
Möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och framtidens transportlösningar inom fordonsindustrin
Ett team som värdesätter samarbete, mångfald och utveckling
Vad erbjuder Manpower?
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.
Givetvis har du en Konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Vill du vara med på resan mot framtidens transportlösningar?
Skicka in din ansökan och bli en del av Scania Transportlaboratorium - där innovation möter verklighet!
För att söka tjänsten klickar du på knappen "Ansök nu". Vid tekniska frågor kring din ansökan vänligen kontakta teknisk support på 0771-559910, öppet helgfria vardagar 07:00 - 18:00.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Södergatan 24, 211 34 Malmö (visa karta
)
211 34 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower AB Kontakt
Contact
Claus Thomsen Claus.Thomsen@manpower.se Jobbnummer
9973219