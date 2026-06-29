Lastbil chaufför

Alkhaffaf, Faisal / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-06-29


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Vi söker C- och CE-chaufförer! 🚛
Vi är ett växande transportföretag och söker nu engagerade och ansvarsfulla chaufförer med C- eller CE-körkort.
Vi söker dig som har:
C- eller CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Ansvarskänsla och god samarbetsförmåga
Erfarenhet är meriterande, men inget krav

Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning eller enligt överenskommelse
Konkurrenskraftig lön
Bra arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom företaget

Är du intresserad? Kontakta oss via telefon
eller skicka ditt CV till [din e-postadress].
Vi ser fram emot din ansökan
Tel : 0708481486
Hamzaakeriab@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
1 månd
E-post: Hamzaakeri@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alkhaffaf, Faisal

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Alkhaffaf Faisal

Kontakt
GLC
Ali Baker
Hamzaakeri@gmail.com
0708481486

Jobbnummer
9984296

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