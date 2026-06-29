Lastbil chaufför
Alkhaffaf, Faisal / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-06-29
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Vi söker C- och CE-chaufförer! 🚛
Vi är ett växande transportföretag och söker nu engagerade och ansvarsfulla chaufförer med C- eller CE-körkort.
Vi söker dig som har:
C- eller CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Ansvarskänsla och god samarbetsförmåga
Erfarenhet är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning eller enligt överenskommelse
Konkurrenskraftig lön
Bra arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Är du intresserad? Kontakta oss via telefon
eller skicka ditt CV till [din e-postadress].
Vi ser fram emot din ansökan
Tel : 0708481486Hamzaakeriab@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
1 månd
E-post: Hamzaakeri@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alkhaffaf, Faisal Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alkhaffaf Faisal Kontakt
GLC
Ali Baker Hamzaakeri@gmail.com 0708481486 Jobbnummer
9984296