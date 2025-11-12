Laserterapeut / Skönhetsterapeut Sökes Extra Peronsal / Timanställda
2025-11-12
Om du gillar att jobba med skönhet se hit! Vi söker extra personal till helger!
Jobbet innebär att utföra olika former av behandlingar såsom laserbehandling, ansiktsbehandlingar, fettreducering och mycket mer. Om detta låter intressant och du vill bli en del av Sibling Beauty Estetik familjen ansök idag.
Laserterapeut på Sibling Beauty Estetik
Vill du arbeta med avancerade maskinbehandlingar & resultatinriktade hudvårdsbehandlingar i ett expansivt företag där arbetsglädje, hög kompetens och kundens välbefinnande är i fokus?
På vår klinik utför vi det mesta inom skönhet, hår & kroppsskulpterings maskiner & hudvårdsbehandlingar samt säljer hudvårdsprodukter. Du kommer att samarbeta i team med mycket självständigt jobb. Du jobbar med skönhetsterateter , injektionssjuksköterskor, sjuksköterskor.Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Bli kundens personliga skönhetsterapeut, vi är med kunden hela vägen, från start när de är osäkra på vad de behöver, till resultat där de uppnått sitt mål. Vi börjar alltid med en kostnadsfri konsultation där du blir kundens personliga hudterapeut. Du går igenom kundens problem och önskemål för att sedan ta fram en skräddarsydd behandlingsplan som passar just kundens hud typ och behov.
Vi söker dig som har hög arbetsmoral och yrkesstolthet.
Du trivs med att arbeta i team men kan också arbeta självständigt. Du är flexibel och trygg i din yrkesroll och en positiv person med intresse i och förmåga att arbeta nytänkande. Du tycker om att ta ansvar och att engagera dig.
Hos oss arbetar du i nära relation till våra kunder och därför ser vi att du har hög social kompetens, känsla för service och är bra på att läsa av kundens behov. Du är ödmjuk och har en förmåga att delge information på ett säkert och förtroendeingivande sätt.
Utveckling
Vi sätter högt värde på kvalitet & ambition och säkerställer därför att all vår personal har rätt kompetens och är välutbildade inom alla behandlingar som vi utför, vi bistår självklart med utbildning för de maskiner och behandlingar vi utför. Med rätt ambition och engagemang kan vi erbjuda dig mycket goda utvecklingsmöjligheter i din yrkesroll. Det är viktigt för oss att du har en önskan om att följa med i utvecklingen och lära nytt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: Siblingbeautyestetik@gmail.com Arbetsgivare Sibling Beauty & Estetik HB
Prästgårdsgränd 1 B (visa karta
)
125 44 ÄLVSJÖ Kontakt
Ägare
Omar Chayef omar.chayef94@gmail.com 0736470810 Jobbnummer
9601023