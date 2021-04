Laseroperatör till vår kund i Växjö - Maxkompetens Konsult AB - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Växjö

Maxkompetens Konsult AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Växjö2021-04-15Laseroperatör till vår kund i VäxjöHar du erfarenhet som laseroperatör eller stålindustri i övrigt? Vill du arbeta i en långsiktig anställning och ha möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget?Till vår framtidsdrivna kund i Växjö söker vi nu en laseroperatör med omgående start. Skicka därför in din ansökan redan idag!2021-04-15Som laseroperatör kommer du arbeta med en Bystronic-maskin som skär plåt mellan 3-25mm.Du kommer ansvara över din maskin och både programmera samt köra maskinen. Vid behov utför du även enklare maskinunderhåll.Arbetet innebär både samarbete med kollegor och att du på ett självständigt sätt är proaktiv och ser nästa steg i arbetsprocessen.Truckkörning och tyngre lyft kan förekomma i arbetet.Vi vänder oss till dig som trivs i en produktiv miljö. Som person är du engagerad, ambitiös och har en vilja att lära. Du ska inte ha tummen mitt i hand, utan gilla att skruva lite.Vidare är du trygg i dig själv, gillar ordning och reda liksom har lätt för att samarbeta med dina kollegor. Vi tror att du som söker jobbet gillar problemlösningar och att vara kreativ för att utveckla dig själv och växa med företaget.Du som söker den här tjänsten har tidigare maskinerfarenhet, helst inom laserskärning. Har du tidigare arbetat inom stålindustrin anses det som meriterande. Då du kommer arbeta efter ritning har du kunskaper inom ritningslära samt behärskar det svenska språket i både tal och skrift.Du som söker innehar truckkort samt traverskort. Vidare har du baskunskaper inom datorhantering för att lättare kunna sätta dig in i maskinarbetet.Låter detta som din nästa utmaning? Ansök redan idag!Övrig information* Placeringsort: Växjö* Arbetstid: måndag - fredag, kvällsskift. Går att diskuteras.* Omfattning: Heltid, tillträde omgående!* Lön: Enligt kollektivavtalDu kommer att arbeta som konsult via Maxkompetens och vara uthyrd till kund med mycket goda möjligheter till fast anställning direkt hos kund. Har du frågor kring tjänsten, mejla till ansvarig rekryterareUrval och intervjuer kommer ske löpande i denna process och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Ansökan via mejl undanbedes.Om ossMaxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och vi finns på 6 orter i Sverige. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och har 400 anställda. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta till vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt!Maxkompetens innehar branschens auktorisation för rekrytering och bemanning.Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentEj angivetSista dag att ansöka är 2021-04-29Maxkompetens Konsult AB5692660