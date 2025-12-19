Laseroperatör | Siemens Energy Trollhättan | Heltid
Manpower AB / Svetsarjobb / Trollhättan Visa alla svetsarjobb i Trollhättan
2025-12-19
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
Vi på Manpower söker nu en erfaren och noggrann laseroperatör till ett spännande konsultuppdrag i Trollhättan. Som laseroperatör hos Siemens Energy blir du en viktig del av produktionen där du arbetar med laser-skärning och svetsning enligt ritning och kvalitetsstandard. Välkommen med din ansökan redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kunden i Trollhättan.
Om jobbet som laseroperatör
Som laseroperatör kommer du att arbeta med avancerad produktion där kvalitet, precision och säkerhet står i fokus. Du ansvarar för att ställa in, övervaka och köra fiberlasermaskiner samt säkerställa att material och svetsar håller högsta standard. Rollen kräver både teknisk kompetens och en strukturerad arbetsstil.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
* Utföra laser-skärning och svetsning enligt ritning och svetsprocedurer (WPS)
* Ställa in, övervaka och köra fiberlasermaskiner (Trumpf)
* Kontrollera inkommande material och säkerställa rätt kvalitet
* Förbereda material, fixturer och utrustning inför svetsning
* Kontrollera mått och svetskvalitet enligt ritningsunderlag och kvalitetsstandard
* Dokumentera utfört arbete och rapportera avvikelser
* Delta i förbättringsarbete, produktionsmöten och kvalitetsgenomgångarÖvrig information
* Ort: Trollhättan
* Uppdragsstart: Omgående
* Uppdragslängd: 6 månader, med stor möjlighet till förlängning eller anställning hos kund
* Arbetstider: 2-skift (förmiddag och eftermiddag)
Den vi söker
Vi söker dig som har en bakgrund inom laser-skärning och svetsning eller likvärdig erfarenhet. Du är noggrann, ansvarstagande och strukturerad, med en god förmåga att samarbeta och kommunicera. Du trivs i en miljö där kvalitet och precision är avgörande och bidrar med en positiv attityd i teamet.
Krav för tjänsten
* Truckkort A2 och B3
* Traverskort
* CNC-utbildning eller motsvarande utbildning
* Erfarenhet av laser-skärning och svetsning inom verkstadsindustri
* Förmåga att läsa och tolka ritningar samt svetsbeteckningar
* Kunskap om materialegenskaper, laserparametrar, fixturering och uppspänning
Meriterande
* Kännedom om LEAN/5S eller liknande produktionssystem
* Erfarenhet av Trumpf styrsystem
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Camilla Broberg, via camilla.broberg@manpower.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "b2eb5558-c16f-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Camilla Broberg Camilla.Broberg@manpower.se Jobbnummer
9657130