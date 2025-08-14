Laseroperatör
2025-08-14
HP Etch AB är en av världens främsta tillverkare av högprecisionsetsade detaljer, med rötter i IBM 's fabrik på Elektronikhöjden i Järfälla har vi lång erfarenhet av fotokemisk etsning.
Det senaste tillskott till vår produktionsenhet är en fiberlaser, till vilken vi nu söker en teknikintresserad operatör!
Våra kunder finns framför allt inom elektronik-, medicin-, försvars- och övrig industrin, och en betydande del av vår försäljning går på export.
Bolaget ingår i Wickeder Group GmbH och vår verksamhet är fortfarande belägen i Järfälla i västra Stockholm.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jennie.fors@hpetch.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.
HP Etch AB
Jennie Fors jennie.fors@hpetch.se
