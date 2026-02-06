Larmtekniker till Trygghetsjouren semestervikariat
2026-02-06
Om jobbet
Vill du vara med och skapa trygghet i människors vardag? Då kan arbetet som Larmtekniker hos oss på Trygghetsjouren vara något för dig! Vi söker dig som kan arbeta heltid enligt schema under semesterperioden vecka 26-33.
Du erbjuds introduktion och bredvidgång under våren utifrån både dina och verksamhetens förutsättningar. Vi erbjuder månadsanställning som ger dig trygghet och goda förutsättningar att komma in i rollen.
Trygghetsjouren är en larmcentral som tar emot samtal från kundens trygghetslarm som finns placerat i det egna hemmet. Det finns i dag ca 11 500 personer som har bistånd i form av trygghetslarm i Göteborgs Stad. På Trygghetsjouren är vi ca 45 st anställda, främst jourledare, larmoperatörer och tekniker. Målgruppen är personer med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning. Trygghetsjourens mål är ge hög kvalité utifrån den enskildes behov för att ge möjlighet att bo kvar i sitt eget boende.
Som larmtekniker utför du installation och service av trygghetslarm med tillbehör och trygghetskamera hemma hos kund. Du utgår ifrån Trygghetsjourens lokaler på Första långgatan och arbetar i alla stadsområden i Göteborg. Vi börjar nu också arbetet med att införa digitala lås inom hemtjänsten, vilket kommer att utgöra en del av dina arbetsuppgifter.
Du kommer arbeta utifrån ett dagtidsschema med viss helgtjänstgöring.
Om dig
För tjänsten krävs
- Avslutad gymnasieutbildning med inriktning teknik, vård- och omsorg eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Giltigt B körkort samt körvana
- Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
- Mycket god datorvana samt ett stort tekniskt intresse
Det är vidare meriterande om du har
- Erfarenhet av arbete med trygghetslarm, digitala lås eller annan välfärdsteknik
- Erfarenhet av arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning
Publiceringsdatum2026-02-06Dina personliga egenskaper
Du tar ansvar för både egna och gemensamma arbetsuppgifter och ser till att de genomförs på ett korrekt sätt. Du har fokus på dem vi är till för och följer upp resultatet för att säkerställa kvalitet. Du är flexibel och kan anpassa dig när förutsättningar förändras. Du ser möjligheter i nya situationer och bidrar till lösningar. Du bemöter andra med respekt och uppmärksamhet. Med en positiv inställning och god samarbetsförmåga bidrar du till ett gott arbetsklimat och ser till att de vi stödjer får det de behöver.
Varmt välkommen med din ansökan och bli en del av ett härligt och kompetent arbetslag!Övrig information
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
