Larmtekniker/larminstallatör till Genomförandeenhet Mitt
Försvarsmakten / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Enköping Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Enköping
2026-01-16
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Försvarsmakten söker förstärkning med nya medarbetare inom Teknisk bevakning till FMTIS med placering i Enköping.
Om enheten
FMTIS har fem enheter som utför drift- och underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem. Genomförandeenhet Mitt (GE Mitt) är en av dem och bedriver verksamhet som säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda, dygnet runt - året om. Enheten har en geografisk spridning i mellan Sverige samt Visby och är bemannad med både militär och civil personal. Genomförandeavdelning Enköping Tele består av två sektioner med olika inriktningar, antalet anställda på avdelningen uppgår i nuläget till totalt ca 25.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt ställer stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Omsättning, installation och driftsättning av larmkomponenter
• Felavhjälpning och förebyggande underhåll av larmsystem.
• Redovisa och dokumentera pågående och avslutade arbeten
• Rollen kan även innefatta att stödja andra delar inom enheten vid behov.
Arbetet sker såväl självständigt som i team och genomförs i huvudsak på anläggningar främst i region Mitt. Det innebär dagliga resor till och från anläggning med utgång från arbetsort Enköping. Beredskap förekommer i tjänsten.
KRAVPubliceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
• Gymnasial utbildning med inriktning el- och energiprogrammet eller annan eftergymnasial utbildning och/eller erfarenheter som vi bedömer likvärdig.
• Aktivt arbetat med larminstallation annan svagströmsinstallation som kan bedömas likvärdig.
• Erfarenheter av trådbundna larmkomponenter.
• God förmåga att utrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Körkort lägst *B***Dina personliga egenskaper
Du är en driven och initiativrik person som får jobbet gjort men inte på bekostnad av kvalitén. Vi tror att en förutsättning för goda resultat är prestigelöshet, struktur och noggrannhet samt förmågan att vara resultatinriktad. För oss är det viktigt att vi har en positiv framtoning, att vi hjälps åt och alla gör sitt bästa. Det är viktigt att vara en god lagkamrat med ett gott samarbete kollegor emellan. Tidvis är arbetsbelastning hög vilket innebär att du behöver vara stresstålig.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITIERANDE
• Goda kunskaper och förståelse av nätverk och IT-infrastruktur
• Elbehörighet
• Erfarenhet av Försvarsmakten och kunskap om våra lednings- och sambandssystem samt den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten med dess underhållsplaner inom nämnda teknikområden.
• Utbildning i heta arbeten
• Genomförd värnplikt eller grundläggande militär utbildning.
• Körkort **C** Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping, dock förekommer en del resor samt övernattningar inom tjänsten.
Befattningen är civil
Tillträdesdatum: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan!
Upplysningar om befattningen
Avdelningschef, Enköping Tele: Nathalie Kreischer
Information om rekryteringsprocessen
Personalhandläggare Sandra Assisi
Fackliga företrädare
OFRS - Martin Sparr
SEKO - Matz Felix
SACO - Agnetha Landquist
OFRO - Heikki Videll
Samtliga nås via växel 08-788 75 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9688868