Larmtekniker
Göteborgs kommun / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Göteborg
2026-07-01
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Avdelningen drift och underhåll ansvarar för tillsyn, reparation samt drift av områdena utemiljö, byggnad och installationer över tid med god teknisk status och nöjda kunder. Detta uppnås genom ett nära samarbete med kund, förvaltningens övriga avdelningar samt andra organisationer i staden. Avdelningen ansvarar för att genomförandet av besiktningar som myndigheter kräver samt bidrar till utvecklingen av energisparåtgärder. Vi utför de uppdrag som beställs av våra kunder.
Enheten Larm, Elteknik och Hiss söker nu dig som vill göra skillnad med verktyg i handen och som lockas av variation i arbetet. Uppdraget för enheten är i huvudsak att arbeta med tillsyn & skötsel samt reparationer vid våra verksamheter. Det är vår uppgift att se till att alla är trygga i de fastigheterna vi förvaltar. Vi ser till att regelverk, lagar och krav från bland annat räddningstjänsten, försäkringsbolag och Göteborgs stad följs. Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Hos oss är du mer än en larmtekniker, du är en nyckelperson i att skapa trygghet för barn, äldre och alla som använder Göteborgs lokaler varje dag. Här jobbar du med bredd och får dessutom tillgång till kompetensutveckling och ett team som delar kunskap varje dag.
Du planerar själv din arbetsdag inom tydliga ramar, får variation, ansvar och jobbar med både reparation, felsökning och utbildar våra hyresgäster i larmfrågor.
Du blir en del av Göteborgs Stad en trygg arbetsgivare där hållbarhet gäller både för miljön och dig som medarbetare.
Som larmtekniker hos oss kommer du att:
• Utföra reparation av säkerhetsanläggningar
• Utföra driftrond/funktionskontroll och service på säkerhetsanläggningar
• Informera och utbilda våra hyresgäster i larmfrågor och handhavande Kvalifikationer
För tjänsten söker vi dig som har;
• Gymnasiekompetens med inriktning mot el/tele/svagström
• Arbetat med datoriserade säkerhetssystem
• Erfarenhet felsökning av säkerhetssystem
Vi ser det som meriterande om du har;
• Kunskap om passage/lås system
• Erfarenhet installation säkerhetssystem
• Muntlig framställan i grupp
• Erfarenhet installation el/tele
För tjänsten krävs B-körkort och god datorvana.
Vi söker dig som är tekniskt kunnig och har ett starkt kundfokus. Du gillar att samarbeta, är lyhörd, driven och uppskattar variation i arbetet. Övrig information
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Då rekryteringen sker under semesterperioden kan återkoppling och möjlighet att besvara frågor vara begränsad under sommaren. Vi planerar att påbörja intervjuer tidigast i slutet av augusti.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. (länk till den externa hemsidan, se nedan).
Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad Om företaget
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsfastighetsförvaltningen Kontakt
Evelina Fagerström, Vision evelina.fagerstrom@stadsfast.goteborg.se 031-3650111 Jobbnummer
9987211