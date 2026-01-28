Larmoperatör till Stockholm
Addici Security AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Addici Security AB i Stockholm
, Västerås
, Norrköping
, Fagersta
, Gävle
eller i hela Sverige
Är du en person som gillar att lösa problem i grupp, har god kommunikationsförmåga och kan hantera stressiga situationer? Då kan det vara dig vi söker! Addici Security & Technology söker nu operatörer till vår larmcentral i Stockholm.
Vilka är vi?Kulturen på Addici Security kännetecknas av en öppen, prestigelös och välkomnande atmosfär. Du erbjuds möjlighet att arbeta och utvecklas i ett innovativt företag med hög ambitionsnivå.
Om rollen
I rollen som larmoperatör är du en central del av vår säkerhetskedja. Du tar emot och hanterar inkommande larm av olika slag - exempelvis brandlarm, inbrottslarm, driftstörningar och tekniska fel - samt övervakar kameraflöden och besvarar inkommande samtal. Varje situation kräver snabba och korrekta beslut, och du ansvarar för att initiera rätt åtgärd utifrån händelsens art och allvarlighetsgrad.
Som larmoperatör fungerar du som spindeln i nätet för hela vår verksamhet. Du koordinerar insatser, har löpande kontakt med både interna och externa resurser och ser till att informationen flödar effektivt mellan alla berörda parter. Arbetet kräver hög stresstålighet, noggrannhet och en förmåga att behålla lugnet även i pressade situationer.
Du kommer att arbeta i en miljö där teknik och kommunikation är dina främsta arbetsverktyg, och där ditt engagemang bidrar direkt till trygghet och säkerhet för både människor och verksamheter.
Vem är du?
Vi ser att du har gedigen erfarenhet inom serviceyrken och är van vid att möta kunder och hitta lösningar på olika utmaningar. Du arbetar obehindrat med dator och telefon som dina främsta verktyg. Vi tror starkt på våra medarbetares förmåga att växa och utvecklas, och därför värderar vi dina personliga egenskaper minst lika högt som din formella kompetens. Utöver detta förutsätter vi att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Vad erbjuder vi?
- En varm och inkluderande arbetsmiljö
- Lön enligt kollektivavtal
- Varierande och flexibla arbetstider
- Friskvårdsbidrag för din hälsa
- Möjlighet till kompetens- och karriärutveckling - både inom säkerhet och på vårt moderbolag Coor
- Möjlighet att jobba med olika spännande tekniska plattformar, kunder och tjänster - vi har en av Sveriges bredaste tjänsteportföljerPubliceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
- Anställningsform: Behov
- Arbetstid: Skift
- Startdatum: Omgående
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester samt godkännande via länsstyrelsen.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Johan.Blomberg@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
Addici Security & Technology är en strategisk säkerhetspartner, ledande rådgivare och utförare inom riskhantering, bevakning, larmcentral, säkerhetsteknik och IT. Addici är en del av Coor och kan erbjuda säkerhet i kombination med facility managementtjänster. I partnerskap med våra kunder levererar vi lönsamma affärer - vi är kundernas trygga val. Bland våra kunder finns allt från små bolag till några av Sveriges mest komplexa anläggningar samt offentlig verksamhet. Med snart 40 års branschkunskap och över 800 anställda är vi redo att trygga våra kunders verksamhet, nu direkt och med morgondagens utmaningar. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Addici Security AB
(org.nr 556555-5314), https://www.addici.se/ Arbetsplats
Addici Security & Technology Jobbnummer
9708479