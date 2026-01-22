Larminstallatör/tekniker - Göteborg
Btp Sweden AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Göteborg
2026-01-22
Har du erfarenhet av inom larmbranschen och av installation av larmanläggningar? Vi söker en installatör eller tekniker som vill utvecklas inom larm-området i Göteborg. Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
I denna tjänst så kommer du att bistå i byggnationen, konstruktionen och driftsättningen av larmanläggningar, både inom passage, inbrottslarm och lite brandlarm. Vissa arbetsplatser kommer till och med ha behov för fler än ett av dessa system. Vår kund ser att behovet finns över lång tid. Möjlighet finns att jobba som mot mer av en tekniker-roll i sinom tid.
Axplock av arbetsuppgifter:
Nyinstallationer
Renovering av befintlig anläggning och kontorsanpassningar
Arbete utifrån ritningar
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas! Detta är ett konsultuppdrag via oss på Boost technical power.
Vem söker vi?
Vi söker dig med relevant utbildning eller yrkesvana. Som person är du ansvarstagande, nyfiken och samarbetsvillig. Du har tidigare erfarenhet från området och trivs en roll som installatör där du får bidra till något större.
Utöver din tidigare yrkesbakgrund ser vi att du är en glad person, med en positiv inställning till ditt yrke och som inte är rädd för att hugga i där det behövs.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Vi lägger också stor vikt vid att du är en lagspelare.
Krav för tjänsten:
B-körkort
Teknisk kunskap och erfarenhet av larmsystem
Meriterande om du har tidigare jobbat med:
SPC
Galaxy
Arx
RCO
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Vid ansökan var god ange referens: Larminstallatör - GöteborgOm företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: jobb.gbg@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tekniker/Larminstallatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029), http://btp.se
418 77 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Jonas Mellbin jonas@btp.se 0732442304 Jobbnummer
9698141