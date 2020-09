Larmadministratör/fixartjänst - Enköpings kommun Vård och omsorg - Tapetserarjobb i Enköping

Enköpings kommun Vård och omsorg / Tapetserarjobb / Enköping2020-09-02Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi enligt det salutogena förhållningssättet för att ta tillvara och stärka de resurser personer har. Vi ansvarar för äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättningar. Som medarbetare hos oss arbetar du nära människor för att skapa en meningsfull och trygg vardag.Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se 2020-09-02Du kommer att arbeta i en delad tjänst som larm- och teknikadministratör samt ansvara för vår fixar-tjänst och vara vaktmästeriet behjälplig. I uppdraget ingår främst installation och reparation av trygghetslarm hemma hos våra kunder samt installation och service av nyckelfritt lås i samband med det.Tjänsten innehåller stor variation, där du utöver installation av lås och larm, arbetar med administrativa uppgifter i systemen för lås och larm, hjälper kunder med enklare fixar-tjänster samt stöttar våra vaktmästare vid behov. Vaktmästararbetet kan vara fysiskt krävande och innehåller arbetsuppgifter som att flytta möbler m.m. Nyckel- och låshantering är en vardaglig del av ditt arbete och telefonen är ett centralt arbetsredskap. Arbetsuppgifterna och tempot varierar mycket efter behovet hos våra verksamheter.Din vardag börjar och slutar i centrala lokaler i Enköping.Vi söker en driven, engagerad och ansvarstagande larmadministratör/vaktmästare till vårt team. Vi ser att du är en händig, lösningsfokuserad och självgående person som trivs med varierade arbetsuppgifter och att ha direktkontakt med våra kunder.Du är strukturerad och har förmågan att överblicka och skapa dig en helhetsbild av ditt arbete. Det är viktigt att du kan prioritera bland arbetsuppgifter och alltid leverera god kvalité. Du har god samarbetsförmåga och ett gott bemötande, är serviceinriktad och tycker om att arbeta utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv samt se detaljerna. Du trivs både med att arbeta i grupp och med självständigt arbete under eget ansvar. Att ha många bollar i luften är något du trivs med och utmanas av.God datorvana är ett krav och det är meriterande om du har kunskaper inom lås och nycklar.Du har god kommunikativ förmåga både på svenska och på engelska och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Arbetet kan innebära fysiskt krävande moment med varierande tempo. B-körkort är ett krav.ÖVRIGTVarmt välkommen med din ansökan!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693.Personuppgiftsansvariga nämnder för rekryteringen är kommunstyrelsen och rekryterande nämnd. Din ansökan sparas i 2 år. Om du blir anställd sparas din ansökan i din personakt. Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett eventuellt anställningsavtal. Rättslig grund för att ta in dina personuppgifter är intresseavvägning. Ansökningarna hanteras av en extern leverantör. Om du anställs får du mer information om vad som gäller för dina personuppgifter i din anställning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på enkoping.se/personuppgifter.Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Så snart som möjligt med hänsyn till ev. uppsägningtid.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-27Enköpings kommun Vård och omsorg5341850