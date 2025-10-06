Larm-, säkerhets- och teletekniker inom teknisk bevakning
2025-10-06
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Är du intresserad av teknik i olika former och vill fortsätta lära dig mer? Försvarsmakten söker teletekniker inom teknisk bevakning till Luleå. Som teletekniker inom teknisk bevakning i Försvarsmakten och FMTIS utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa. Med teknisk bevakning menas den teknik med säkerhetsprodukter som ersätter eller kompletterar manuell bevakning. Vanligt förekommande delsystem som skapar tekniska bevakningssystem är:
• Inbrottslarm
• Passerkontrollsystem
• Kameraövervakningssystem
• IT-säkerhetssystem
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter innebär drift- och underhållsåtgärder på delar av Försvarsmaktens tekniska bevakningsinfrastruktur. Med drift- och underhåll menar vi främst driftsättningar, förebyggande (tillsyner/revisioner) och felavhjälpande underhållsarbeten av tekniska bevakningssystem samt fortlöpande systemförändringar. Området omfattar främst larm-, passer- och CCTV-system med tillhörande IT-infrastruktur (servrar, klienter, switchar, routrar, brandväggar mm). Arbetet kräver noggrann fortlöpande registrering, uppdatering och dokumentation i stödsystem. Vidare ingår att hantera och svara på frågor inom området, ge tekniskt stöd till organisationen och till beslutsfattare. Du kommer att samarbeta med olika förband och leverantörer samt medverka i tillfälligt organiserade arbetsgrupper eller projekt (t ex vid nyinstallationer).
Om verksamheten
FMTIS har fem enheter som utför drift- och underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem. Genomförandeenhet Norr är en av dem. Enheten har en geografisk spridning som i stort sett omfattar Norrland och är bemannad med både militär och civil personal. Placering kommer att vara vid Genomförandeenhet Norr och arbetsorten är Luleå. Arbetet är i första hand förlagt till Norrbottens län och Luleå, men arbete kan komma att ske vid andra delar av landet eller utlandet.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt stora krav på IT- säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Möjlighet att fokusera på kvalitet före kvantitet
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning
• Fri arbetstelefon
• Utbildning och i relevanta fall certifiering i din befattning
• Möjlighet till individuell karriärutveckling inom en rad områden
Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med el/teleteknisk inriktning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdiga
• Erfarenhet av service och underhåll på tekniska bevakningssystem eller motsvarande erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdiga
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift (svenska och engelska)
• Körkort lägst B manuell växellådaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och serviceinriktad. Du kan självständigt lösa tekniska problem och ser möjligheterna i en situation. Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ och eget ansvar. Du är kvalitets- och säkerhetsmedveten, utvecklingsorienterad och har sinne för ordning och god planering. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av dokumentation av teletekniska anläggningar och/eller AutoCAD
• Erfarenhet av arbete med mekaniska samt elektromekaniska lås
• Uttagen el-behörighet
• Kunskaper om UPS
• Goda kunskaper i nätverksteknik och Windows-baserade system
• Genomförd militär grundutbildning
• Kännedom om Försvarsmaktens materiel/utrustningar
• Tjänsten kräver god fysisk förmåga med ett sunt förhållningssätt till din hälsa
• BE- och/eller C-körkortÖvrig information
Anställningsform: tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid.
Arbetsort: Luleå.
Befattningen är civil.
Inom Försvarsmakten benämns befattningen Teleingenjör.
Resor inom tjänsten förekommer.
Beredskapstjänst inom tjänsten kan förekomma.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta
Jan Lindberg 070-229 19 40
Mikael Hjulbäck 070-309 00 65
Fackliga representanter FMTIS
SACO Agneta Landquist
SEKO Matz Felix
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Johan Nestvall-Boo
Samtliga nås via växeln på 019-393 500Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-30. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Detta är ett heltidsjobb.
Försvarsmakten
