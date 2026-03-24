Larm- och säkerhetstekniker till etablerat säkerhetsföretag
2026-03-24
Vill du arbeta med säkerhetsteknik i en självständig roll där du är en viktig del av ett erfaret team?
Vi på Elevra rekryterar nu två Larm- och säkerhetstekniker till ett etablerat säkerhetsföretag med lång erfarenhet i branschen. Bolaget levererar skräddarsydda lösningar inom larm, kameraövervakning och passersystem till både företag och privatpersoner och befinner sig nu i en stabil tillväxtfas.
Här får du arbeta med varierande uppdrag och kunder som värdesätter kvalitet och god kundservice.
Som larm- och säkerhetstekniker ansvarar du för installation, service och underhåll av säkerhetssystem ute hos företagets kunder. Arbetet är både praktiskt och tekniskt och utförs självständigt eller tillsammans med kollegor beroende på projekt.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Installation och driftsättning av inbrottslarm, brandlarm, CCTV och passersystem
Kabeldragning och inkoppling enligt ritningar
Programmering och konfigurering av system
Felsökning, service och underhåll
Arbete med IP-baserade system och nätverk
Dokumentation av utfört arbete och materialrapporteringKvalifikationer
Krav
Minst 2-års erfarenhet inom säkerhetsteknik eller liknande roll
Har B-körkort
Har god datorvana
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av passersystem, larm eller CCTV
El bakgrund eller installationvana
Kunskap inom nätverk/ IP
Relevanta certifieringar inom säkerhetssystem
Engelska i tal och skrift
Erfarenhet av: Acre Security, RCO Security, ARX, VAKA, Schneider Electric, Hikvision eller Milestone Systems
Team & Företagskultur
Du blir en del av ett företag med cirka fem medarbetare där samarbete, bra kundservice och kvalitet står i centrum.
Varje fredag samlas teamet på kontoret i Kista för gemensam frukost och planering inför veckan som kommer. Det skapar en tydlig struktur och ger alla möjlighet att förbereda material i förväg.
Företaget satsar också på trivsel genom gemensamma aktiviteter under året exempelvis resor, event och leverantörsträffar.
Om dig
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Självgående och ansvarstagande
Noggrann och kvalitetsmedveten
Serviceinriktad med god kundkontakt
Lösningsorienterad och tekniskt nyfiken
Tålmodig och strukturerad
Passa på och sök tjänsten redan idag, intervjuer sker löpande och rollen kan bli tillsatt innan sista ansökningsdagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elevra AB
(org.nr 559545-6194) Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9816423