Larm- och nattpatrullen söker sommarvikarier
Sigtuna kommun, Äldreomsorgen / Undersköterskejobb / Sigtuna Visa alla undersköterskejobb i Sigtuna
2026-03-04
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigtuna kommun, Äldreomsorgen i Sigtuna
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet. Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Natt- och larmgruppen är en verksamhet som kräver att man kör bil och utför insatser hos brukare i hela Sigtuna kommun dygnet runt. Lokalen ligger centralt i Märsta. Verksamheten ansvarar för att besvara och åtgärda trygghetslarm samt utföra beviljade insatser hos brukare som bor i ordinärt boende, både dag, kväll och nattetid.
Som sommarvikarie hos oss arbetar du tillsammans med dina kollegor där brukarens behov styr och är utgångspunkt för insatserna. Vanliga arbetsuppgifter är omvårdnad, tillsyn och att besvara trygghetslarm. Det kan även förekomma tekniska arbetsuppgifter såsom installation och avinstallation av larm. Dokumentation är en viktig del av arbetet.
Du tar över en ordinarie medarbetares fasta schema och behöver kunna arbeta hos oss i minst fyra veckor. Sommarperioden sträcker sig från mitten av juni till mitten av augusti. Det finns möjlighet att arbeta som timvikarie både före och efter sommarvikariatet. Arbetet kan vara förlagt till dag, kväll, natt och helg.Kvalifikationer
Lämplig pågående eller avslutad utbildning inom vård och omsorg och/eller erfarenhet av arbete inom området.
God datorvana samt förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift, då dokumentation ingår i arbetet.
För att trivas i rollen som timvikarie behöver du vara en lagspelare. Arbetet kräver att du arbetar enligt Sigtuna kommuns värdegrund - invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus. Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor, är strukturerad, ansvarsfull och trygg i dig själv. Arbetet kräver personlig mognad, lyhördhet, empati och servicekänsla.
Arbetet förutsätter även god fysisk förmåga då lyft och förflyttningar förekommer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310292". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225) Arbetsplats
Sigtuna kommun, Äldreomsorgen Kontakt
Enhetschef
Claudia Daivyes claudia.daivyes@sigtuna.se Jobbnummer
9777755