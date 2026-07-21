Larm/säkerhetstekniker

Yxhage Lås & Europa Larm AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Jönköping
2026-07-21


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Larm/Säkerhetstekniker till Yxhage – Jönköping
Vill du ta nästa steg i din karriär som säkerhetstekniker och arbeta i en roll där du får kombinera teknisk kompetens med frihet under ansvar? Vill du vara en del av ett växande företag där kvalitet, ansvar och långsiktiga relationer står i fokus?
Yxhage söker nu säkerhetstekniker som vill vara med och stärka vår leverans inom moderna säkerhetslösningar.

Publiceringsdatum
2026-07-21

Om tjänsten
Som säkerhetstekniker hos oss arbetar du operativt med installation, programmering, driftsättning och service av säkerhetssystem. Arbetet omfattar främst:
CCTV (kameraövervakning)
Passerkontroll
Inbrottslarm
Brandlarm

Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i projekt där struktur, kvalitet och kundfokus är centrala delar och

Bakgrund
Vi söker dig som har intresse eller erfarenhet inom EL, Tele/data, säkerhetssystem och som är van att arbeta självständigt i tekniska installationer.
Du har:
Gymnasie- eller YH-utbildning, gärna inom el, teknik eller IT
Grundläggande kunskaper inom el/svagström
Installationserfarenhet inom el/svagström.
God vana att läsa och tolka ritningar och teknisk dokumentation
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av installation av säkerhetssystem
Har arbetat i större installationsprojekt
Har bakgrund som elektriker

Systemkunskaper (meriterande)
Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av något eller flera av följande system:
RCO M5
Assa ARX
Axema
SPC
Ksenia
Milestone
Wisenet
Bosch VMS

Kunskaper inom brandlarm är ett extra plus.

Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Social och kommunikativ
Ansvarstagande och strukturerad
Lösningsorienterad och kvalitetsmedveten
Serviceinriktad med kunden i fokus
En lagspelare som också trivs med att arbeta självständigt

Du är trygg och lugn som person, tekniskt intresserad och har en naturlig förmåga att skapa förtroende hos både kunder och kollegor.
Vi håller med utbildning för det som behövs.
Om Yxhage
Hos Yxhage blir du en del av en stabil och expansiv organisation som värdesätter både medarbetare och kunder. Vi erbjuder:
En professionell och utvecklande arbetsmiljö
Konkurrenskraftiga villkor
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling
Tydliga karriärvägar i ett växande företag

Vi arbetar långsiktigt och strävar efter hög kvalitet i allt vi gör.

Övrig information
För tjänsten krävs utdrag ur belastningsregistret.
Placering: Jönköping
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Patric Jansson på
0735-427274 eller patric.jansson@yxhage.se

Urvalsprocessen sker löpande så vi ser gärna att du ansöker så snart som möjligt.
Din ansökan skickar du med fördel till patric.jansson@yxhage.se

Vi har redan valt våra leverantörer för denna process och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt från externa rekryterings- eller bemanningsbolag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-24
E-post: patric.jansson@yxhage.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Larmtekniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Yxhage Lås & Europa Larm AB (org.nr 556236-7127)
Batterigatan 17 (visa karta)
553 05  JÖNKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Yxhage Lås & Europa Larm AB

Kontakt
Patric Jansson
patric.jansson@yxhage.se
036-2902965

Jobbnummer
10008204

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